بلدية الشارقة تكثف الرقابة على الشواطئ

الشارقة (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على متابعة جميع السلوكيات في الإمارة، خصوصاً فيما يتعلق بمشوّهات المظهر العام، ولذا تعمل فرق التفتيش بشكل مستمر على مدار الساعة لضبط كل ما من شأنه تشويه المظهر العام، أو ما يسبب إزعاجاً للجمهور.

وأكد محمد الكعبي، رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة في بلدية مدينة الشارقة، أن هناك 62 مفتشاً للقسم يعملون بجهد مستمر لرصد كل السلوكيات السلبية، إذ تلجأ العائلات إلى الشواطئ للاستمتاع بأجواء البحر، كما يلجأ البعض إلى السباحة، وهو ما قد ينتج عنه بعض التجاوزات التي تحرص البلدية على التوعية بعدم ممارستها، حفاظاً على المظهر الجمالي.

وأوضح أن هناك من يعمد إلى إشعال الشيشة في بعض المناطق العامة وخصوصاً الشواطئ، وهو ما يعتبر مخالفاً للقانون ومن السلوكيات التي يعاقب عليها، لما لها من أضرار على البيئة من خلال رمي مخلفاتها والفحم المستخدم لها، وضررها البالغ على الصحة، إلا أنه وفي ذات الوقت سجلت هذه التجاوزات انخفاضاً كبيراً، حيث شهد النصف الأول من العام الحالي تحرير 9 مخالفات فقط.