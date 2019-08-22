«بيئة الشارقة» تحبط عملية تهريب حيوانات نادرة

الشارقة (الاتحاد)

أحبطت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عملية تهريب حيوانات مدرجة في قانون الاتجار الدولي (السايتس) عبر الحدود البرية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة – مركز المدام وضبط أشخاص من الجنسية الخليجية وهم يحاولون تهريب (9) طيور، و(8) تماسيح صغيرة أثناء دخولهم إلى أراضي الدولة، تعتبر الطيور والتماسيح التي تمت مصادرتها من ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، ومدرجة في قانون الاتجار الدولي (سايتس) من الدرجة الأولى. وقام مركز شرطة المدام باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حقهم، ومن ثم تسليمهم إلى الجهة المعنية في ذلك (هيئة البيئة والمحميات الطبيعية).

يعتبر التمساح السيامي الذي تمت مصادرته من أندر الحيوانات ومن الأنواع المهددة بالانقراض لدرجة الخطر، أما الطائر أبو قرن أحد أندر الطيور على الكرة الأرضية، حيث يتواجد في أفريقيا وغابات آسيا الاستوائية بأعداد قليلة. أما النوع الثاني من الطيور التي تمت مصادرتها فهو البوق ذو الخوذات وهو من عائلة الطائر أبو قرن، ويختلف من حيث الحجم وصلابة القرن. وحررت هيئة البيئة بعد أن تم تحويل المهربين إليها مخالفة وغرامة مالية في حقهم، وفقاً للقوانين البيئية المحلية والدولية والتي تحظر الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض وحجز الثبوتيات (جواز السفر) ومصادرة الحيوانات التي بحوزتهم. ووفقاً لقائمة الغرامات المنصوص عليها بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لرقم (30) لسنة 2014م بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة تصل الغرامات لحيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في المنازل أو المزارع في الإمارة أياً كان الغرض من حيازتها إلى مئة ألف درهم، وتصل الغرامة لنقل الحيوانات الخطرة والمفترسة من مكان لآخر داخل الإمارة أو لخارجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة إلى عشرة آلاف درهم.