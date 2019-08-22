إغلاق إداري لـ«ملحمة» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة «ملحمة المنظور فرع 6»، والواقعة في سوق الخضار بمدينة زايد في جزيرة أبوظبي، وتحمل الرخصة التجارية رقمCN-1024481-6)) وذلك نظراً لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن تقرير الرقابة الحيوانية في الهيئة أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة مخالفة المنشأة للاشتراطات الصحية بتداول مخلفات لحوم أبقار وأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما يعرض صحة المستهلكين للخطر، إضافة إلى ممارسة الغش التجاري من خلال تمييع أرجل أبقار مجمدة وبيعها على أنها طازجة، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

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