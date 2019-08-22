«رحلـة أجيـال» تدمج كبار المواطنين بأبوظبي في المجتمع

محمد الأمين (أبوظبي)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معا» إطلاق برنامج «رحلة أجيال» الذي يركز على دمج كبار المواطنين والاحتفاء بمساهماتهم في بناء المجتمع، كأول فعالية ضمن برنامج المشاركة المجتمعية الذي أطلقته أمس، بهدف حث مجتمع أبوظبي على المشاركة لمواجهة التحديات الاجتماعية وتعزيز قيم الترابط لتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي.

وأوضحت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة «معا» خلال مؤتمر صحفي أمس، أن فعاليات البرنامج ستنطلق ابتداءً من سبتمبر المقبل في ياس مول، وتتبعها أنشطة وفعاليات في مختلف أنحاء أبوظبي على مدار العام، وذلك بمشاركة 80 متطوعا رائدا يقدمون الدعم لـ 30 شخصا من كبار المواطنين من الرجال والنساء ومن جميع أنواع الخبرات والاختصاصات، وتتراوح أعمارهم ما بين 60 و70، وتم اختيارهم من بين 3000 متقاعد.

وسيقوم المتطوعون بمرافقة كبار المواطنين للتنزه والمشي، خلال ساعات الصباح، ليتعرفوا عليهم وليستمعوا لقصصهم، ويتعلموا منهم الدروس والحكم من تجاربهم السابقة، لافتة إلى أن اختيار المتطوعين قد تم من قبل مؤسسة الإمارات، في حين تم اختيار كبار المواطنين من قبل مؤسسة التنمية الأسرية وصندوق التقاعد.

وأكدت أن إطلاق البرنامج يأتي، في إطار الأهمية التي توليها الهيئة للدور الكبير الذي يلعبه كبار المواطنين في المجتمع، بهدف توريث إرثهم وخبراتهم، وبما يعزز أواصر المحبة والمودة ونقل المعرفة بين الأجيال، ومن خلال البرنامج ستكون هناك فوائد إضافية تحثهم على النشاط واتباع نمط حياة صحي.

وأضافت: نأمل من خلال برنامج المشاركة المجتمعية، أن يلاحظ الناس فرقا كبيرا في أبوظبي، خاصة مع تزايد عدد البرامج الاجتماعية وعدد الأفراد المشاركين من خلال برامج التطوع وزيادة الحوافز والإرشادات للمؤسسات التي ترغب في دعم المجتمع، وبما يعكس الأثر الأكبر على حياة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم في مجتمعنا.

من جهتها أوضحت ميساء النويس، رئيس قسم المشاركة المجتمعية في الهيئة، بأن البرنامج يوفر للأفراد والجهات الحكومية، والشركات، والمنشآت الأهلية، أفضل الطرق التي يمكن للمجتمع المساهمة من خلالها في مواجهة القضايا الاجتماعية الراهنة، ويشكل الركائز الأساسية التي تستند عليها الهيئة لتعزيز الترابط المجتمعي في ظل التحديات الاجتماعية الحالية، حيث تتعاون الهيئة مع المؤسسات التطوعية في إمارة أبوظبي، لتوفير المزيد من فرص التطوع التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية بما يتوافق مع رؤية الإمارة في ترسيخ ثقافة الأعمال الخيرية والإنسانية للمجتمع.