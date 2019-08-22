الامارات | رقيب شرطة ينقذ 3 أشخاص من الحريق

شكرا لقرائتكم خبر عن رقيب شرطة ينقذ 3 أشخاص من الحريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الرقيب راشد علي محمد الظهوري، من مديرية شرطة المناطق الخارجية، في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص حاصرتهم النيران داخل منزل كان يحترق في أبوظبي، وكرمته شرطة أبوظبي، لدوره البطولي، كما حصل على ميدالية الإنقاذ من الطبقة الثانية.

وأثنى نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد مسلم حمد العامري، على جهود الظهوري في سرعة التعامل مع الحادث ودوره الإنساني الفاعل في إنقاذ حياة الأشخاص الذين حاصرتهم النيران، مؤكداً اهتمام القيادة الشرطية وحرصها على تكريم المتميزين وتقدير جهودهم وتحفيزهم لتطوير آلية العمل.

وسلّم ميدالية الإنقاذ من الطبقة الثانية إلى الظهوري، معرباً عن أمله أن يكون التكريم حافزاً لزملائه لبذل المزيد من الجهد.