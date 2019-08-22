الامارات | «إسعاف دبي» تنقذ 14 مريضاً من مخاطر تعاطي الجرعة الزائدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تنقذ 14 مريضاً من مخاطر تعاطي الجرعة الزائدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثمر تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعها كل من مركز إرادة للعلاج والتأهيل ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ضمن مبادرة «مسموح» التي أطلقها المركز تزامناً مع «عام التسامح»، عن إنقاذ 14 مريضاً من حالات (متعاطي الجرعة الزائدة)، وذلك باستخدام بخاخ «الناركان» الذي قدمه المركز لإسعاف دبي بموجب المذكرة التي نصّت على توفير 100 بخاخ من عقار الناركان، وأن يتولى المركز مسؤولية تدريب الأطباء وفنيي الطب الطارئ المتقدم في مؤسسة إسعاف دبي على طريقة استخدام البخاخ.

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل الدكتور عبدالقادر الخياط، أن أولويات المركز هي الحرص على سلامة الأفراد والحفاظ على أرواحهم من الإدمان، وهذا ما نصت عليه مذكرة التفاهم التي حرصنا على نجاحها بشكل كبير، من خلال تدريب الأطباء العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والتأكيد على إتقانهم لطريقة استخدام العقار بشكل كامل لضمان إنقاذ حالات الجرعة الزائدة من المخدرات. وأشاد بالتعاون الذي لقيه المركز من قبل مؤسسة إسعاف دبي لإنجاح المبادرة، حيث إن المركز يقوم على ترسيخ قيم التسامح من خلال دعم فئة المتعافين من مرض الإدمان، والتركيز على جعل التسامح عمل مؤسسي مستدام بالتعاون مع الشركاء كافة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استكمالاً لأهدافه الحكيمة في عام التسامح.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، إن تعزيز الدور الوقائي وإيجاد بيئة آمنة وإنجاح مبادرة (مسموح) من أهم أهداف التنسيق الوثيق مع مركز «إرادة»، حيث إنها تشكل إطاراً للتعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال تأهيل المدمنين والتسويق لبرامج مكافحة إدمان المخدرات ومتابعة التطورات والابتكارات، والاطلاع على كل جديد في مجال الطب الطارئ وخدمة المتعاملين وتأهيل المدمنين وعلاجهم.