إطلاق بطاقة الائتمان "روباي" بالإمارات خلال زيارة رئيس وزراء الهند

أعلن سعادة نفديب سينج سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة، عن إطلاق بطاقة "روباي" /RuPay/ - النسخة الهندية المحلية لبطاقات الائتمان - في دولة الإمارات، بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لدولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة للدولة.

وأكد سعادة السفير الهندي، في مقابلة مع "وكالة أنباء الإمارات"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط يتم فيها استخدام بطاقة الائتمان الهندية روباي (RuPay).

وأضاف أنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء واجهة تكنولوجية موحدة في الهند والإمارات لمنصات السداد المالي بين المؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند ونظام "ميركوري" للدفع المحلي في دولة الإمارات، حيث تتيح المذكرة استخدام بطاقة "روباي" في نقاط تسديد قيمة المشتريات بالدولة.

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وقال سعادته، إن دولة الإمارات تعتبر أكبر مركز للأعمال في المنطقة، كما أن الجالية الهندية فيها هي الأكبر من بين كل الجاليات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تستقبل أيضاً أعداداً كبيرة من السياح الهنود وهي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للهند.

وتوقع السفير الهندي أن يساهم إدخال نظام بطاقة "روباي" في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفي رفع حركة السياحة الهندية للدولة، مشيراً إلى أن هناك دولتين فقط حالياً خارج الهند تستخدم فيهما البطاقة وهما سنغافورة وبوتان.