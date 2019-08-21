"الاتحاد للطيران" تحتفل بمرور 15 عاماً على إطلاق رحلاتها بين أبوظبي والمنامة

احتفلت "الاتحاد للطيران" بمرور 15 عاماً على إطلاق رحلاتها بين أبوظبي والمنامة، بنقل أكثر من 2.5 مليون مسافر بين العاصمتين منذ انطلاق رحلاتها في أغسطس من العام 2004، فيما تشغل الناقلة 28 رحلة أسبوعية وتنقل نحو 200 ألف مسافر سنوياً من وإلى البحرين.
وكانت "الاتحاد للطيران" وقّعت العام الحالي، اتفاقية شراكة بالرمز مع "طيران الخليج"، الناقل الوطني لمملكة البحرين، حيث تقوم كلُ منهما بوضع رمزها على الرحلات التي تشغلها الشركة الأخرى بين أبوظبي والمنامة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الخدمات التي تقدمها كلا الشركتين.
وقال روبن كامارك رئيس الشؤون التجارية في مجموعة "الاتحاد للطيران"، إن البحرين تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد للطيران وذلك بفضل العلاقات الراسخة والتاريخ المتبادل والثقافة المشتركة البلدين الشقيقين".
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