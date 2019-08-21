"طاقة" تنتج أكثر من مليون برميل من النفط شهرياً في إقليم كردستان العراق

أعلنت "شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة)، أنّ شركة طاقة آتروش بي في "طاقة العراق" قد سجلت رقماً قياسياً جديداً في إنتاجها من حقل "آتروش" النفطي في إقليم كردستان العراق، إذ تجاوز إجمالي حجم الإنتاج الشهري من النفط لأول مرة منذ بدء عمليات الإنتاج بالحقل في يوليو 2017، المليون برميل وذلك في يوليو 2019.

ويبلغ معدل الإنتاج الإجمالي الحالي من النفط في حقل "آتروش" حوالي 34,000 برميل يومياً، وهو ما يتماشى مع أهداف الشركة للربع الثاني من العام 2019.

وترجع الزيادة في الإنتاج بشكل كبير إلى الآبار الجديدة التي بدأت في العمل وتأثير عمليات التوسعة التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية، ما نتج عنه زيادة القدرة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج.

وقال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة"، إن "هذا الإنجاز المهم يعدّ نتيجة مباشرة لما يتميّز به فريقنا العراقي من خبرة فنية، وأيضاً لما بذله من جهد في التخطيط الاستراتيجي للعمليات".

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وأضاف: "نتطلع إلى البناء على هذا الإنجاز لمواصلة توفير الطاقة لشركائنا الإستراتيجيين في إقليم كردستان، والاستمرار في إقامة علاقات قوية مع المجتمعات المحلية المحيطة بحقل آتروش".

ويُعد هذا الإنتاج الضخم علامة فارقة في خطط تطوير وتوسعة "طاقة العراق" المستمرة لحقل "آتروش"، وهي شهادة على ما بذلته طاقة من جهد واحترافية والتزام بتقديم عمليات آمنة وفعّالة في العراق.

وفي مايو 2019، أكملت "طاقة العراق" تملكها لحصة إضافية قدرها 7.5 % في حقل "آتروش" من شركة Marathon" Oil Kurd BV". ومع هذا الاستحواذ، زادت حصة "طاقة العراق" في حقل "آتروش" من 39.9 % إلى 47.4 %، والتي تعادل 116 مليون درهم بالإضافة إلى أصول الشركة.

يذكر أنّ حقل آتروش يقع على بعد 85 كم من شمال غرب أربيل، ويعتبر أحد أكبر المشاريع النفطية الجديدة في إقليم كردستان العراق، وتم اكتشاف الحقل لأول مرة في العام 2011 وبدأت عمليات إنتاجه في العام 2017.