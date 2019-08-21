العويس: الإمارات تمضي نحو عملية انتخابية جديدة تعزز نجاحات العمل البرلماني

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات، أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمضي نحو عملية انتخابية جديدة، تتعزز معها خطوات غرس ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، وتشكل إضافة جديدة في مسيرة النجاحات التي تحققها الدولة في مجال التنمية السياسية والارتقاء بالعمل البرلماني، ليكون أكثر تعبيراً والتصاقاً بقضايا المواطنين واحتياجاتهم.

وجاءت تصريحات معاليه خلال جولة تفقدية أجراها اليوم الأربعاء، إلى مراكز تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 في كلّ من إمارة عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، والتي رافقه فيها سعادة طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، حيث اطلع على سير عمليات التسجيل في المراكز، واستمع لشرح من فرق العمل على الخدمات التي تقدم في هذه المراكز لضمان إنجاز المهام بيسر وسهولة وفق أرقى المعايير، وبما يحقق أعلى معدلات السعادة والرضا لأعضاء الهيئات الانتخابية.

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي تبذلها لجان الإمارات وفرق عملها وبالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، لتوفير جميع الإمكانات والقدرات، بما يسهم في إنجاز عملية تسجيل المرشحين بيسر وسهولة.

وقال معالي عبد الرحمن العويس: "تمكنت دولة الإمارات من بناء نموذج عمل برلماني متميز وفريد، ينطلق من ركائز رئيسة تقوم على المعرفة الدقيقة لاحتياجات المجتمع الإماراتي ومتطلباته والحفاظ على مكتسباته، إذ اعتمدت مبدأ التدرج في التنمية السياسية، للتعرف على الإيجابيات والبناء على النجاحات، لتضاف إلى مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات".

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وأضاف معاليه أن "العملية الانتخابية التي سوف تتوج بعملية تصويت لاختيار أعضاء للمجلس الوطني الاتحادي في الخامس من أكتوبر المقبل، هي تمثيل لشعب الإمارات بجميع شرائحه وفئاته، هي في الوقت ذاته سعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة، وهو الأمر الذي يتشارك فيه جميع أبناء الإمارات الذين يعملون على تحقيقها، في ظل توجيهات قيادة رشيدة تؤمن بقدرات جميع أبناء الوطن وتعمل على تمكينهم ليكونوا قادرين على تمثيل دولة الإمارات والدفاع عن مصالح شعبها".

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وأشاد معاليه بالإقبال الكبير الذي تشهده المراكز من أعضاء الهيئات الانتخابية للتسجيل لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والذي يبرز مدى الوعي لدى المواطنين بأهمية العمل البرلماني في دولة الإمارات، ويبين الحرص على المشاركة في هذا الواجب الوطني الذي يتطلب التفاعل معه من جميع أبناء الوطن.

وكان معاليه زار في وقت سابق مراكز تسجيل المرشحين في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة، واطلع خلالها كذلك على سير العمل في هذه المراكز والخدمات التي تقدم لأعضاء الهيئات الانتخابية، وبما يضمن تنفيذ العملية الانتخابية على أكمل وجه.