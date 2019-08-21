"تدوير" تجمع ما يقارب 20 ألف طن من النفايات خلال عيد الأضحى المبارك

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير أنه قام بجمع ما يقارب 20 ألف طن من النفايات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، توزعت على النفايات البلدية الصلبة، والنفايات كبيرة الحجم، والنفايات الخضراء من المناطق السكنية، ونفايات المسالخ من مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وبلغ اجمالي حجم النفايات البلدية الصلبة نحو 13,697.28 طن بما يمثل ارتفاع بنسبة 17.84% مقارنة بعام 2018 فيما وصلت كمية النفايات كبيرة الحجم إلى ما يقارب 2,814.80 طن أي بانخفاض بنسبة 1.20% عن العام الماضي، وكمية النفايات الخضراء من المناطق السكنية إلى حوالي 2,978.42 طن بما يشكل انخفاض بنسبة 30.85% ، في حين وصلت نفايات المسالخ إلى 367.50 طن من النفايات مسجلة ارتفاع بنسبة 4.67% عن العام المنصرم.

كما قام المركز بتقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة وتنفيذ عمليات مكافحة وأنشطة مسح ميداني وخدمة ما يقارب 17 مسلخ، و1836 مسجد، و88 من الحدائق العامة علاوة على تقديم الخدمة لــــ 56 من الحمامات العامة ومعالجة وقائية لأكثر من 85 ألف حاوية حيث بلغت كمية المبيدات المستخدمة نحو 140 لترا وذلك بهدف تأمين بيئة نظيفة وآمنة خالية من الآفات والمشاكل البيئية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير:" نعمل في تدوير على الدوام على وضع خطط عمل شاملة تتناسب مع الأحداث والمناسبات العامة في الدولة، وعليه قمنا خلال فترة عيد الأضحى المبارك بتكثيف جهود العاملين لدينا وتشكيل فرق طوارئ جاهزة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حجم النفايات بكافة أنواعها من خلال تطبيق أساليب فعالة واستخدام أفضل الممارسات في جمع النفايات وإعادة تدويرها في الإمارة بما أسهم في توفير أجواء بيئية وصحية مناسبة لكافة مجتمع إمارة أبوظبي مع الحفاظ على النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري للإمارة."

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ووضعت تدوير خطة عمل شاملة لتقديم خدماتها طوال فترة أيام العيد، حيث استمرت فرق النظافة للقيام بدورها وأعمالها على مدار الساعة في مختلف القطاعات، حيث تم خدمة الإمارة يومياً من خلال أكثر من 4,500 عامل، 600 منهم في مدينة أبوظبي فقط، ويعملون على فترتين يومياً، وتم توزيع العمال في المناطق العامة ومصليات العيد والأسواق والحدائق العامة لساعات عمل إضافية وفق قوانين العمل المعمول بها لتقديم خدمات الكنس اليدوي والتلقيط. إلى جانب توفير عدد أكبر من عمال النظافة في مصليات العيد، حيث تم تخصيص 122 عاملا لمختلف المساجد في الامارة، فضلاً عن تخصيص 20 عاملاً يومياً للقيام بأعمال النظافة في مسجد الشيخ زايد الكبير.

وتم تشغيل آليات إضافية خلال العيد، حيث تم تخصيص 12 معدة لخدمة المسالخ على مستوى الإمارة و9 معدة إضافية لجمع النفايات وتنظيف الشوارع خلال فترة العيد مع تخصيص 7 معدات للكنس الآلي، وتم تشغيل المعدات على فترتين يومياً. فيما اتخذ المركز مجموعة من الإجراءات الاحترازية تتعلق بخدمة المسالخ كتوفير 22 حاوية لتجنب تراكم النفايات في المسالخ، وزيادة عدد عمال النظافة.

وتضمنت خطة المركز أيضا خلال فترة العيد تقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة المتمثلة في حجز الحيوانات السائبة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وذلك تحسباً لأي طارئ مرتبط بآفات الصحة العامة والحيوانات السائبة حيث تم تجهيز فريق للطوارئ للاستجابة والتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.