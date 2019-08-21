بنك الإمارات دبي الوطني وبرنامج "فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي" الأوائل في المنطقة بمنح...

للمرة الأولى على مستوى المنطقة، قام بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، وبرنامج "فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي"، مسرّع التكنولوجيا المالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بمنح شهادات الاعتماد لعدد من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي نجحت في استخدام منصته المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox لإنشاء واستعراض الحلول المالية المبتكرة.

وتضمنت قائمة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي استعرضت بنجاح كيفية تكامل أعمالها مع منصة بنك الإمارات دبي الوطني المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox، وتخرجت من المبادرة بحصولها على شهادة التعاون كلاً من:

"موني موف"، حل رقمي لتمويل التجارة/ سلسلة التوريد

"نوربلوك"، حل مشترك للتعرف على العميل باستخدام سجلات الحسابات الموزعة (بلوك تشين)

"قيم تشينجر"، لوحة مفاتيح للعمليات المصرفية تتيح إجراء المعاملات أثناء الدردشة

"ليب للتكنولوجيا المالية"، حل رقمي لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

"بانك بودي"، روبوت دردشة للقطاع المالي

وتعتبر المنصة التي أطلقها "مختبر بنك الإمارات دبي الوطني المستقبلي" في عام 2018 الأولى من نوعها في المنطقة، وخطوة بالغة الأهمية في برنامج التحول الرقمي الذي رصد له البنك مبلغاً قدره مليار درهم. وتضم المنصة المتاحة للمطورين وشركات التكنولوجيا المالية أكثر من 200 واجهة لبرمجة التطبيقات و500 نقطة استخدام نهائية تشمل قطاعات التجزئة والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتيح للمطورين الوصول إلى أكثر من 5 ملايين عملية محاكاة لمعاملات العملاء وفقاً لنموذج "شبكة بنية القطاع المصرفي" (BIAN).

وفي هذا السياق، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "باعتباره رائداً للحلول المصرفية المبتكرة على مستوى المنطقة، يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بمنح شهادات الاعتماد لخمس من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالتعاون مع برنامج ’فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي‘. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستمهد الطريق لعدد من علاقات التعاون الجديدة في المستقبل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بالمنطقة، وبالتالي مواجهة التحديات المختلفة، وتوفير تجربة أكثر ذكاءً وأمناً للعملاء".

من جهته، قال ايفانز مونيوكي، مدير أول - الخدمات الرقمية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسهم بنك الإمارات دبي الوطني بدور حيوي لقيام علاقات التعاون المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وهنا يأتي دور المبادرات على غرار المنصة المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox في تأسيس بيئة معززة بالأمان والسلامة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين في البنك لدفع عجلة الابتكار والتعاون وتأسيس النماذج الأولية وتسريع طرح المنتجات في الأسواق باستخدام المكالمات المفيدة من واجهة برمجة التطبيقات وعينات البيانات الاصطناعية".

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وأضاف مونيوكي: "تأتي هذه الجهود لتمهد الطريق لانضمام الشركاء من القطاع الحكومي إلى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية. ويسعدنا أن نقدم الدعم لمسرعات رائدة مثل ’فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي‘، في الوقت الذي تتفاعل فيه الشركات الناشئة مع مزودي التقنيات الحديثة لإيجاد طرق لحل المشاكل القديمة والجديدة، في إطار جهودنا الدؤوبة لتأسيس حلول مصرفية للمستقبل".

وتقدّم منصة بنك الإمارات دبي الوطني المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين الأدوات المناسبة لتحويل أفكارهم إلى نماذج أولية عاملة تتكامل مع البنية التقنية لمنصة البنك المعزولة للاختبارات، بهدف حفز وتيرة تطور المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة وطرحها في الأسواق، تزامناً مع تقدير شركات التكنولوجيا المالية عالمياً. وكانت المنصة متاحة لجميع شركات التكنولوجيا المالية المسجلة في برنامج "فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي"، بما مكنها من مزاولة أعمالها المتكاملة، وتقديم مقترحات القيمة المتكاملة لنخبة من الشخصيات القيادية في بنك الإمارات دبي الوطني، ومن ثم إثبات قدرة تقنياتها الخاصة على التكامل مع بنك حقيقي، وفي الوقت الذي امتلكت فيه هذه الشركات الفرصة للاستمرار بتعاونها مع البنك.

من جانبها، قالت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي في "فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي": "يسعدنا رؤية التقدم الذي أحرزته شركات التكنولوجيا المالية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها عبر هذه العملية، ويسلط ذلك الضوء على دور المركز في استشراف مستقبل القطاع المالي. ولا شك أن المنصة المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox قد عززت شراكتنا المستمرة مع بنك الإمارات دبي الوطني، ونتطلع قدماً في أعقاب نجاحها إلى حصد ثمار مزيد من علاقات التعاون المشابهة".

وتطبق منصة بنك الإمارات دبي الوطني المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox المعايير المصرفية المفتوحة التي توفر أرقى مستويات الأمان والخصوصية للمستخدمين. وتتيح المنصة للمطورين إمكانية التواصل بسهولة مع البنك، وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء والشركاء، في الوقت الذي تساهم فيه بالنمو الاقتصادي للمنطقة.

ولطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني رائداً رقمياً على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة، وحاز العديد من الجوائز المرموقة في القطاع تأكيداً على التزامه الراسخ برقمنة عملياته. فقد حصل البنك على جائزة "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الإنترنت" خلال حفل توزيع جوائز "ذا آسيان بانكر"، إضافة إلى جائزة "أفضل بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة" من "جلوبال فاينانس" ضمن جوائز الشرق الأوسط 2018 لأفضل بنوك رقمية للمستهلكين في العالم. كما حصد بنك الإمارات دبي الوطني لقب "المبتكر" في الشرق الأوسط من جلوبال فاينانس 2018 جوائز المبتكرون.