مجلة ماجد تبحر في عوالم الفضاء في عددها المقبل

في رحلة استثنائية تصطحب مجلة ماجد أصدقاءها في عددها 2113 إلى عالم الفضاء الملئ بالأسرار والغموض، للتعرف على الكثير من المعلومات والحقائق الغريبة و المدهشة والتي ظلت لغزاً محير للكثير من العلماء.

تسلط صفحة أصل الأشياء الضوء على المكوك الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، المركبة المصممة للتنقل بين الأرض والفضاء، التي يمكنها حمل معدات فضائية اللازمة لرواد الفضاء لإكمال البحوث الخاصة بهم، كما يقوم رواد الفضاء على متنها برصد الأرض والأجسام الكونية وإجراء تجارب علمية في ظروف مختلفة مثل انعدام الجاذبية، حيث جرى تصميم المكوك ليقوم بأكثر من 100 مهمة خلال فترة خدمته وقد تصل مدة المهمة إلى أسبوع أو أكثر.

تستعرض صفحة سينما الأطفال لهذا الأسبوع فيلم MEGAMIND، صراع الخير والشر من الفضاء إلى الأرض، التي تبدأ بدمار أحد الكواكب في المجرة، وتحاول إحدى العائلات إنقاذ طفلها الصغير "ميغامايند" بوضعه في مركبة وإرساله بعيداً في الفضاء لينجو من دمار الكواكب. ويصادف المخلوق الصغير مخلوقاً فضائياً آخر من الكوكب نفسه "مترومان" لكنه أشبه بالبشر قبل وصولهما إلى كوكب الأرض. فهل سيتأقلم ميغامايند مع صديقه في كوكب الأرض وما هي التحديات التي سيواجهانها.

ويعتقد وهمان أنه التقط إشارات ترسلها كائنات فضائية له فيتلقى دعوة لحضور مؤتمر علمي مهم، فما هي الصفة التي يوجهون له الدعوه من خلالها؟ وما ردة فعل أمونة حينما تكتشف وجود مخلوقات فضائية في الحديقة الخلفية لمنزلها وكيف سيتم التعامل معهم؟

تتناول صفحة 10 حقائق عدة معلومات عن الكائنات الفضائية من بينها تداعيات رائد الفضاء الأمريكي جوردن كوير حول مخلوقات فضائية، وما هي حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة التي يراها البعض، وما هي الموجات التي التقطها تلسكوب "تشايم"، وغيرها من الحقائق الخاصة بالفضاء. ولن يخلو العدد القادم من وجود العديد من الحكايات الشعرية بعنوان "وطن الأشجار " و"زائر الفضاء "من أشعار محمد جمال عمرو.

ويصطحب ماجد أصدقائه في زيارة لمدينة " بعلبك" التي تعد من أهم المدن التاريخية السياحية في لبنان، للتعرف على معلومات وتفاصيل عن هذه المدينة الساحرة التي كانت محط أنظار الكثير عبر العصور، وأشهر المعالم السياحية والدينية فيها. في حين يقترح سفير التسامح إطلاق فعالية وأنشطة مدرسية تهدف إلى بث قيم التسامح، وذلك من خلال مدونة رقمية مدرسية يقوم التلاميذ من خلالها بإضافة قصص ومقالات ومواقف يتم عرضها على شاشة رقمية كبيرة في صالة استقبال المدرسة. فهل تلقى هذه الفعالية إقبالاً كبيراً أم لا؟

أما سالم فيبدع في صفحة عالم سالم في ابتكار وتشكيل وصناعة أشكال شخصيات ماجد والعديد من الشخصيات من خلال مادة الصلصال، وتؤكد كراملة أن الاصدقاء الحقيقيون هم من يشاركوننا في السراء والضراء وفي الفرح والحزن وفي الفقر والغنى لذا قالو قديماً "الكنز ليس دائما صديق ..ولكن الصديق الحقيقي هو الكنز".

كما يضم هذا العدد مجموعة متنوعة من المواضيع والقصص والمسابقات التي اعتاد أصدقاء ماجد على متابعتها أسبوعياً.