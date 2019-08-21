قنصلية الدولة في برشلونة تنصح رعاياها بأخذ الحيطة والحذر وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة

نصحت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى برشلونة في إسبانيا، مواطني الدولة بأخذ الحيطة والحذر، وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة معهم.

ونشرت القنصلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن "القنصلية العامة للدولة في برشلونة، تنصح مواطني الدولة بأخذ الحيطة والحذر، وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة، وعدم ارتداء المتعلقات الثمينة كالذهب والمجوهرات والساعات الثمينة وغيرها".

وأضافت أن "القنصلية تنوه مواطني الدولة بالتواصل مع القنصلية العامة في الحالات الطارئة على الرقم التالي 34932408550، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية عبر الرقم 80044444 والتسجيل في خدمة "تواجدي".