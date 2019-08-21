كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هو معرض العلوم الذي يعقد بأبوظبي الشهر القادم؟

يشارك مئات الشباب الذين يمثلون 58 دولة في معرض إكسبو-ساينس الدولي 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الشهر المقبل.

من المتوقع أن يشارك في مسابقة هذا العام 1500 مشارك تتراوح أعمارهم بين 9 و 25 عاماً. وسيقدم الأطفال 700 مشروع علمي في 13 فئة، بما في ذلك العلوم البيولوجية والسلوكية والاجتماعية والكيمياء وعلوم الكمبيوتر وعلوم الأرض والطاقة والنقل والهندسة والبيئية التحليلات والإدارة البيئية والتكنولوجيا الكهربائية والميكانيكية، العلوم الرياضية، الطب والصحة، الفيزياء وعلم الفلك، التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الحدث، الذي يستمر من 24 إلى 26 سبتمبر، إلى العاصمة منذ عام 2013.

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وقال مبارك الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم الفني والمهني: “يسعدنا أن نقدم منصة للعقول الشابة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات للتعاون وتبادل الأفكار هنا في أبوظبي”.

وأضاف: “نحن ملتزمون برؤية البلاد تنهض بالابتكار العلمي والتعليم عبر القطاعات الرئيسية ورعاية مواهب الشباب للتأثير على التغيير الإيجابي وتقديم الحلول لتحديات العصر الحديث”.

ESI هي مؤسسة أنشأتها الحركة الدولية للأنشطة الترفيهية في العلوم والتكنولوجيا، وهي منظمة شبابية غير حكومية وغير ربحية مكرسة لتعزيز التعلم العلمي بين الشباب.

الحدث مجاني. يمكن للمدارس التسجيل للزيارة من خلال الموقع حتى 19 سبتمبر.