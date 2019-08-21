كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيردي مطعم فرنسي جديد قريباً في دبي
سيتم افتتاح المساحة الجديدة الأنيقة في مطعم Village بجانب Coya في وقت لاحق من هذا العام.
عشاق المأكولات الفرنسية الفاخرة، على موعد مع افتتاح المطعم الفرنسي العصري Verde by Yeeels في شهر أكتوبر.
وسيفتح المطعم الذي ينحدر من باريس أبوابه في جميرا فور سيزونز ويحل محل جان جورج.
برئاسة الطاهي جيروم لاجارد، الذي قاد المطبخ في السابق في برج خليفة، يعد فندق فيردي يايلز بإحضار المطبخ الفرنسي، متأثرًا بخبرة الشيف لاجارد الواسعة من سيدني وهونغ كونغ وميامي إلى دبي هذا الخريف، بحسب موقع واتس أون.
في موقعه الأصلي في باريس، يقدم Verde by Yeeels وجبات مشاركة صغيرة من المأكولات الفرنسية ذات التأثير العالمي في أجواء احتفالية حية. لذلك، يمكننا أن نتوقع شيئًا مماثلاً بمجرد افتتاح أول مركز دولي في دبي في الأشهر المقبلة.
ويعد المطعم بتوفير أجواء أنيقة لتناول الطعام في المساء، بالإضافة إلى خدمات مسائية حيوية تكتمل بمجموعات الدي جي والعروض الدولية في الليل.
وعلى الرغم من أننا لم نر بعد كيف سيبدو المطعم في الداخل، إلا أن مالكي المشروع يقولون إنه سيشمل النباتات المورقة والأقمشة المطرزة وحتى الشلالات.
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