الامارات | 10 سنوات سجناً لخليجي يتاجر في المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات سجناً لخليجي يتاجر في المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة الجنايات في الفجيرة بالسجن 10سنوات ودفع غرامه بقيمة 50 ألف درهم بحق خليجي بعد دانته بحيازة وترويج المؤثرات العقلية بقصد الاتجار.

وكانت النيابة العامة في الفجيرة أحالت متهم خليجي إلى المحاكمة، بعد أن تم ضبطه من قبل الجهات الأمنية المختصة، يتعاطى المؤثرات العقلية وبحيازته كمية منها بقصد الاتجار والترويج ووجهت إليه تهمتي حيازة وتعاطي مؤثرات عقلية، مطالبة بمعاقبته طبقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة.

وتداول المحكمة القضية واستمعت إلى الدفاع وشهود الواقعة، وبعد ثبوت الجريمة بحق المتهم قضت عليه بالسجن 10سنوات.