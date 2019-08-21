محمد بن زايد: "حبيب الصايغ" قامة أدبية وثقافية رفيعة

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الشاعر والإعلامي والكاتب حبيب الصايغ.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: فقدت الإمارات اليوم قامة أدبية وثقافية رفيعة.. شكل عطاؤه رافداً إبداعياً هاماً أثرى المشهدين الإماراتي والعربي بأعماله القيمة.. رحم الله حبيب الصايغ صاحب القلم المبدع والمخلص لوطنه وأسكنه فسيح جناته.. وخالص تعازينا ومواساتنا إلى أسرته.

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