الفجيرة (وام) أعرب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة عن سعادته بالمستوى العلمي الرفيع الذي بلغه أبناء الإمارات العربية المتحدة، والذي يجسد انعكاسا لنجاح السياسة الإماراتية بالاستثمار في الإنسان بوصفه أحد أعمدة التطور الحضاري في الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصره، الدكتور محمد راشد محمد الشحي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون العام من أكاديمية شرطة دبي.

وتسلم صاحب السمو حاكم الفجيرة نسخة من رسالة الدكتوراه للباحث الشحي وهنأه على هذا الإنجاز الطيب.

وتقدم الدكتور محمد راشد محمد الشحي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، وحضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاكم الفجيرة: الإنسان ركيزة التطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.