محمد بن راشد: "حبيب الصايغ" كتاباته المحبة لوطنه ستبقى خير إرث له

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، فقيد الإمارات الراحل الشاعر والمثقف والإعلامي الكبير حبيب الصايغ الذي رحل أمس «الثلاثاء» في العاصمة أبوظبي، وقال سموه في تغريدة على تويتر:

فقدت الإمارات اليوم أحد أعمدة الإعلام والصحافة والأدب... رحم الله حبيب الصايغ.. وأسكنه فسيح جنانه... وسيبقى عمله وشعره وكتاباته المحبة لوطنه خير إرث له... وستبقى الأوطان خير شاهد على أصحاب الأقلام... اللهم ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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