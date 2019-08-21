حمدان بن زايد: "حبيب الصايغ" شخصية أدبية وثقافية ووطنية وإنسانية

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أمس، الشاعر والإعلامي والكاتب حبيب الصايغ.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: فقدت الإمارات اليوم أحد أبرز أبنائها وإعلامييها المخلصين، الإعلامي والكاتب حبيب الصايغ، شخصية أدبية وثقافية ووطنية وإنسانية قدمت الكثير للإعلام الإماراتي ومن الأقلام الرائدة والمبدعة، اللهم ارحمه، واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك. وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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