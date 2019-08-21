سيف بن زايد: "حبيب الصايغ" قلم متميز غيور على وطنه

أبوظبي(الاتحاد) نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، فقيد الإمارات الشاعر والمثقف والإعلامي الكبير حبيب الصايغ.

وقال سموه في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رحم الله الإعلامي المخلص حبيب الصايغ، رجل صاحب قلمٍ متميز، وحس وطنيٍّ عالٍ، وغيورٌ على وطنه الإمارات، نسأل الله له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.

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