كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| دبي ترحب ببرج جديد يحتوي على 271 حوض سباحة

متابعة-سنيار: في قلب أحد الأحياء الجديدة نسبيا في الإمارة، جميرا فيلدج سيركل، ظهر برج مؤلف من 61 طابقا سيحقق بُعدا جديدا في قطاع الضيافة في المدينة.

أعلنت FIVE Jumeirah Village Dubai by FIVE Holdings عن فندق الخمس نجوم الذي سيضم غرف وأجنحة فندقية وشقق سكنية.

الشيء الفريد في هذا العقار هو أن كل شقة من 221 شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم و 33 شقة مؤلفة من أربع غرف نوم ستضم حمامات سباحة خاصة بها، وفي المجموع، سيكون للبرج 271 حوض سباحة، توفر إطلالة رائعة على أفق دبي.

ميزة أخرى قد يجدها سكان دبي جذابة هي الحدائق السماوية الغنية. يقدم المبنى “مناخًا رأسيًا يتميز بأكثر من نصف مليون قدم مربع من الحياة البرية”، وهو تغيير مرحب به في المساحات الخضراء الخاصة للخليج.

تم تصميم العقار من قبل الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري، نبيل عقيقي، وهذا التصميم حاصل على براءة اختراع وعلامة تجارية بواسطة FIVE في 168 دولة.