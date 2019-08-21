- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| دبي ترحب ببرج جديد يحتوي على 271 حوض سباحة
متابعة-سنيار: في قلب أحد الأحياء الجديدة نسبيا في الإمارة، جميرا فيلدج سيركل، ظهر برج مؤلف من 61 طابقا سيحقق بُعدا جديدا في قطاع الضيافة في المدينة.
أعلنت FIVE Jumeirah Village Dubai by FIVE Holdings عن فندق الخمس نجوم الذي سيضم غرف وأجنحة فندقية وشقق سكنية.
الشيء الفريد في هذا العقار هو أن كل شقة من 221 شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم و 33 شقة مؤلفة من أربع غرف نوم ستضم حمامات سباحة خاصة بها، وفي المجموع، سيكون للبرج 271 حوض سباحة، توفر إطلالة رائعة على أفق دبي.
ميزة أخرى قد يجدها سكان دبي جذابة هي الحدائق السماوية الغنية. يقدم المبنى “مناخًا رأسيًا يتميز بأكثر من نصف مليون قدم مربع من الحياة البرية”، وهو تغيير مرحب به في المساحات الخضراء الخاصة للخليج.
تم تصميم العقار من قبل الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري، نبيل عقيقي، وهذا التصميم حاصل على براءة اختراع وعلامة تجارية بواسطة FIVE في 168 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| دبي ترحب ببرج جديد يحتوي على 271 حوض سباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.