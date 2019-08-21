الامارات | «تنفيذي الشارقة» يدرس تطوير مواقع معالجة النفايات

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يدرس تطوير مواقع معالجة النفايات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مقترحات تطويرية للمواقع المستخدمة في معالجة النفايات بإمارة الشارقة.

وأوضح رئيس دائرة الأشغال العامة، المهندس علي بن شاهين السويدي، أن الدائرة عملت، بالتعاون مع جهات الاختصاص، على دراسة هذه المواقع وتحليلها بما يوفر نتائج دقيقة لوضع حلول متكاملة.

وبعد إبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول المقترحات، وجّه المجلس أمانته العامة بتضمين الملاحظات للمقترحات التطويرية. واعتمد المجلس قائمة المرشحين للدفعة الخامسة من الدبلوم المهني لحماية الطفل، وأوضحت رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، عفاف إبراهيم المري، أن الدبلوم المهني يأتي ضمن التعاون بين الدائرة وجامعة الشارقة، في تأهيل المختصين بحماية الطفل بأفضل العلوم والمهارات.

وأشارت إلى أن الدبلوم المهني في حماية الطفل وصل إلى الدورة الخامسة، بما يؤكد نجاحه، وأصبح متطلباً مهماً للعاملين في مجال الطفل، حيث يسهم في تمكينهم علمياً وعملياً لتأدية مهامهم.