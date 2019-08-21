الامارات | المشروبات المحلاة ومنتجات التدخين الإلكتروني ضمن قائمة الضريبة الانتقائية

شكرا لقرائتكم خبر عن المشروبات المحلاة ومنتجات التدخين الإلكتروني ضمن قائمة الضريبة الانتقائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء قراراً للحد من استهلاك المشروبات السكرية ومنتجات التدخين، بإضافة عدد من المنتجات إلى قائمة الضريبة الانتقائية، وتطبيقها على هذه المنتجات بدءاً من أول يناير المقبل 2020، في إطار توجه الحكومة إلى الحفاظ على الصحة العامة وتفادي أضرار الصحة والمال، التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية، وفي ضوء حرص الحكومة على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.

ويستهدف القرار عدداً من المنتجات والسلع الضارة بالصحة العامة، مثل المشروبات المحلاة بالسكر المضاف أو المُحليات الأخرى، بالإضافة إلى منتجات وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة، لتقليل استهلاك هذه المنتجات وصولا إلى تعزيز الأنماط الصحية في المجتمع، والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.

وينصّ القرار على تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وعلى أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى، ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان سائلاً أو مركّزاً أو مساحيق أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

ويتضمن القرار كذلك اعتماد اشتراطات البيانات الغذائية على المشروبات، التي سيتم من خلالها إلزام المصنّعين بذكر كمية السكر المضاف، وبما يعزز وعي المجتمع بكميات السكر المستهلكة، ويسهم في تبني أنماط غذائية صحية لكل أفراد المجتمع.

كما يشمل تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوِ، وذلك بنسبة 100%، وبما في ذلك السائل المستخدم في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، وذلك بهدف بناء مجتمع آمن وصحي، عبر خفض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وجودة الحياة.

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وتمت إضافة السلع الموضحة إلى السلع الانتقائية القائمة حالياً، التي تشمل التبغ ومنتجاته بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%.

ضريبة غير مباشرة

تعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

• إلزام المصنّعين بذكر كمية السكر المضاف لتعزيز الوعي بالكميات المستهلكة.

• %50 نسبة الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف أو مُحليات أخرى.

• %100 نسبة الضريبة الانتقائية على أدوات التدخين الإلكتروني، سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوِ.