الامارات | شرطة دبي تطرح حوافز وخصومات مقابل الالتزام مرورياً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تطرح حوافز وخصومات مقابل الالتزام مرورياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي عن حزمة من الحوافز تشمل مكافآت عينية وخصم 50% في رسوم الحجز و50% من النقاط السوداء ومنح نقاط بيضاء مقابل التوقيع على وثيقة تعهد بالالتزام بقوانين السير والمرور، تتضمن عدداً من البنود، وذلك في إطار حملتها السنوية «يوم بلا حوادث» ضمن استراتيجية يتبناها القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، تعتمد على تعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع في مختلف مبادرات الشرطة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، العقيد جمعة بن سويدان، إن الدورة الماضية من الحملة التي انطلقت مع أول يوم دراسي وحققت نتائج لافتة، إذ لم تسجل حالة وفاة مرورية واحدة خلال هذا اليوم، وانخفض مؤشر الحوادث البسيطة 50% بواقع أربع حوادث، وست سيارات متضررة مقابل 15 في اليوم الدراسي الأول من عام 2017.

وتفصيلاً، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، للعام الثاني على التوالي حملة «يوم بلا حوادث»، بهدف توعية أفراد المجتمع بإجراءات السلامة المرورية، وتحقيق صفر وفيات للحوادث المرورية مع انطلاق العام الدراسي في الثاني من سبتمبر المقبل. وقال بن سويدان، إن حملة «يوم بلا حوادث» اعتمدت على إشراك أفراد المجتمع فيها من خلال التعهد في «وثيقة تعهد» بالالتزام بقوانين السير والمرور، وربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة، وترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء المشاة حقهم عند العبور، لافتاً إلى أن التجاوب من قبل أفراد المجتمع كان دافعاً لاستمرارها للعام التالي، إذ وقع على التعهد نحو مليون شخص من جنسيات مختلفة، كما لاقت تجاوباً كبيراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن النتائج كانت مبشرة من الناحية العملية المرتبطة بمؤشر الحوادث وانخفاض عدد الوفيات، وهو الهدف الرئيس لشرطة دبي، مشيراً إلى أن اختيار اليوم الدراسي الأول يهدف بشكل أساسي إلى توعية الجمهور بأهمية الانتباه أثناء القيادة في مناطق المدارس حماية لأرواح الطلبة، وعدم الاستعجال في ظل الزحام الذي يرتبط بالدوام الدراسي.

وأشار بن سويدان إلى أن شرطة دبي اتخذت آلية تسويق للحملة، تشمل مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام والإعلان والمنصات المقررة في الأماكن المحددة بالتعاون مع الشركاء والجهات الخارجية المشاركة من دوائر حكومية ومؤسسات خاصة ومراكز تجارية، داعياً الأفراد إلى التسجيل في الصفحة الإلكترونية المخصصة للحملة «يوم بلا حوادث» على الموقع الرسمي لشرطة دبي التي تحتوي على «وثيقة تعهد» للسائقين وأفراد المجتمع.

من جهته، قال مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل عيسى القاسم، إن شرطة دبي لمست مشاركة فاعلة في الدورة الماضية ليس داخل الدولة فقط إنما من خارجها أيضاً، مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والهند وباكستان والفلبين، والعديد من الدول العربية، ما يؤكد نجاحها وتحقيقها لأهدافها.

منافسات على أفضل مشاركة

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أعلن مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل عيسى القاسم، عن مسابقة تحت وسم DP_challenge# عبر شبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، لأفضل صورة وفيديو توعوي يخدم أهداف الحملة، وذلك في إطار تشجيع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة في الحملة.

وأشار إلى أن المشاركة في المسابقة تتم عبر الحساب الشخصي للمتسابق في «إنستغرام» على الوسم، وتتضمن المسابقة مجموعة من الشروط التي يجب على المتسابقين الالتزام بها، مثل الفكرة المبتكرة في تقديم العمل المشارك على أن يعكس أهداف الحملة، ويجب ألا تتجاوز مدة الفيديو 90 ثانية ولا تقل عن 20 ثانية، وأن تكون الصور المُشاركة ذات جودة ودقة عاليتين، والالتزام بالآداب العامة والقوانين، وعدم انتهاك خصوصية الآخرين.

وأفاد بأن الفائزين بأفضل ثلاثة أعمال عن كل فئة سيحصلون على جوائز قيمة، لافتاً إلى أن المشاركات تخضع لتقييم لجنة من قبل الفريق الإعلامي في إدارة الإعلام الأمني، ما يضمن توافر أعلى معايير المصداقية والشفافية في تقييم الأعمال المشاركة.

العقيد جمعة بن سويدان:

• تجاوب أفراد المجتمع كان دافعاً لاستمرار الحملة للعام الثاني على التالي.

العقيد فيصل القاسم:

• شرطة دبي لمست مشاركة فاعلة في الدورة الماضية داخل الدولة وخارجها.