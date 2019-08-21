الامارات | شرطة دبي تُنقذ حياة شاب تعرض لتصادم في البحر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تُنقذ حياة شاب تعرض لتصادم في البحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت دوريات مركز شرطة الموانئ، وفريق الإنقاذ البحري في شرطة دبي، من إنقاذ حياة شاب اصطدمت دراجته المائية بصخور كاسر الأمواج مقابل حديقة الممزر، حيث تعرض لإصابات متوسطة وتم نقله إلى المستشفى على وجه السرعة لتلقي العلاج.

وأكد رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، المقدم علي النقبي، أن بلاغاً ورد إلى مركز القيادة والسيطرة عن وجود حادث بالقرب من الكاسر المحاذي لحديقة الممزر، وانتقلت دوريات مركز الموانئ وفرق الإنقاذ البحري، إلى جانب فرق دورية الأمن البحري للشرطة النسائية المتمركزة بالقرب من الحديقة إلى مكان الحادث، وعملت على تأمين المكان وإخراج الشاب من المياه ونقله إلى المستشفى.

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وأشاد النقبي بجهود فرق الإنقاذ البحري والدوريات، خصوصاً دورية الأمن البحري للشرطة النسائية على جهودها الفعالة والسريعة في الاستجابة للبلاغ، وتأمين مكان الحادث والإسهام في إنقاذ حياة الشاب، مبيناً أن كل الدوريات وفرق الإنقاذ وصلت إلى الشاب في وقت قياسي، ما يعكس الحرص على تحقيق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي بسرعة الاستجابة للبلاغات، من أجل أمن وسلامة الناس.

وأهاب مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، العقيد عبيد بن حضيبة، بكل مستخدمي الدراجات المائية بضرورة توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة الزائدة خلال ممارسة هذه الرياضة المائية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مراعاة مستخدمي الدراجات المائية للظروف المناخية، وارتفاع نسب الموج وسرعة الرياح، والالتزام بالتعليمات وإرشادات السلامة والأمان الخاصة بممارسة هذه الرياضة.

ودعا الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999، في حال وقوع حالات طارئة، ووصف المكان بدقة ووضوح، من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ وإنقاذ حياة الناس، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على سلامة الناس، من خلال الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة في أقل وقت ممكن.