محمد بن زايد يعزي في وفاة خليفة دعفوس المهيري

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، خليفة محمد دعفوس المهيري.

وقال عبر حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "خالص تعازينا ومواساتنا في فارس الإرادة خليفة محمد دعفوس المهيري، سيبقى خليفة رحمه الله، مصدراً ملهماً للتفاؤل والأمل والصبر والإيجابية".

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وأضاف سموه "تقبله الله قبولاً حسناً وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان".