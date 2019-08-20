الامارات | لقاء تعريفي لأكثر من 6 آلاف طالب وطالبة جدد بكليات التقنية العليا

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تعريفي لأكثر من 6 آلاف طالب وطالبة جدد بكليات التقنية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ الطلبة الجدد الملتحقين بكليات التقنية العليا للعام الأكاديمي الجديد في إنهاء اجراءات التحاقهم بالكليات وسط فعاليات "أسبوع اللقاء التعريفي" والتي شملت كافة فروع الكليات ال16، والتي استهدفت أكثر من 6آلاف طالب وطالبة جدد ، كما تستعد الكليات لبدء الدراسة فيها لكافة الطلبة مطلع الاحد المقبل، وقد استقطبت هذا العام نحو 85 من أعضاء الهيئة التدريسية الجدد وفق معايير وشروط تؤكد الكفاءة الأكاديمية والخبرة العملية بما يتماشى مع طبيعة البيئة التعليمية للكليات القائمة على التطبيق.

وتابع مدير مجمع كليات التقنية العليا الدكتور عبداللطيف الشامسي سير فعاليات الأسبوع التعريفي للطلبة الجدد و جهود الكليات في دعم انهاء الطلبة لإجراءات التحاقهم، على مستوى عدد من فروع الكليات ووجه كلمة الى الطلبة الجدد هنأهم فيها بالتحاقهم بالكليات وأنهم محظوظين كونهم أول دفعة تلتحق بالكليات مع انطلاقة خطة "الجيل الرابع" وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للالتحاق بالكليات والتي تضمنت ثلاث مسارات جديدة تراعي التميز والكفاءة واختلاف القدرات والميول الطلابية وتنوعها بين الأكاديمية والمهنية، منوهاً الى أن الكليات اليوم أول مؤسسة تعليم عالي بالدولة تعتمد كمناطق حرة اقتصادية، وبالتالي الى جانب تركيزها على تخريج الكفاءات الطلابية وتمكينهم بالمهارات الاحترافية كقادة في تخصصاتهم فإن الكليات اليوم هي حاضن لأفكارهم وابتكاراتهم وداعمة لها لتخرج شركات وتصنع رواد أعمال المستقبل.

ووجه الدكتور الشامسي الطلبة الجدد الى ضرورة الاهتمام باختيار التخصصات التي تناسبهم ويطمحون للتميز فيها، وأن يكونوا على وعي بأنهم رهان المستقبل لمواصلة عملية بناء وتنمية الاقتصاد الوطني والذي يمثل القطاع الخاص جزء هام فيه، وأن يستثمروا الفرص التدريبية والوظيفية الموجودة في هذا القطاع ويثبتوا قدراتهم فيه ككفاءات إماراتية قادرة على العمل والترقي فيه بتميز و قيادته بنجاح وتأسيس مشاريعهم وشركاتهم الخاصة.

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هذا وتضمنت فعاليات "الأسبوع التعريفي" للطلبة الجدد والتي تقام على مدار الأسبوع الجاري مجموعة من الفعاليات التي تتنوع ما بين المحاضرات والورش التوعوية بالإضافة الى معرض مصاحب يقدم البرامج والتخصصات ومستقبلها الوظيفي ، وكذلك توضيح الميزات المتعلقة بالحياة الطلابية والخدمات الأكاديمية والطلابية ومجالس الطلبة ومراكز الإرشاد المهني والتوظيف بالإضافة الى تعريفهم ببرنامج العمل التطوعي، كما شارك خريجين من الكليات قاموا بعرض تجاربهم وخبراتهم للطلبة الجدد.

وأوضح أحمد الملا مدير إدارة الشؤون الطلابية، أن كليات التقنية العليا استقبلت هذا العام أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة وفق استراتيجية القبول الجديدة، والتي اعتمدت 3 مسارات للالتحاق وفق خطة "الجيل الرابع" التي تسعى لتخريج قيادات فنية و شركات ورواد أعمال وتوفير فرص تعليم للجميع، بالإضافة الى تماشي هذه المسارات مع مخرجات "المدرسة الإماراتية"، والتي تشمل "المسار المسرع" الذي يمكن المتلحقين به من الحصول على شهادة البكالوريوس في 3 سنوات فقط نظراً لتميزهم الأكاديمي، و "المسار التطبيقي" الذي سيمكنهم من الحصول على البكالوريوس بالإضافة الى الشهادة الاحترافية العالمية المتخصصة وفقاً للمجال الدراسي، وكذلك "المسار الاحترافي" الذي يمنح الفرصة للطلبة الذين حصلوا على نسبة (60%) في الثانوية العامة للالتحاق وفق قدراتهم وميولهم الدراسية.

وأوضح الملا، أنه تم تجهيز فرق العمل بمختلف الكليات على مستوى الشؤون الطلابية والأكاديمية لضمان نجاح فعاليات أسبوع الملتقى الطلابي، ودعم انجاز الطلبة الجدد لكافة إجراءات تسجيلهم وتلبية كافة احتياجاتهم لضمان جاهزيتهم لبدء الدراسة 25 أغسطس مع كافة زملائهم من الطلبة القدامى، وتم توفير سبل متنوعة لتقديم المعلومات للطلبة من خلال الورش والمعارض وكذلك تسهيل إنهاء إجراءات التحاقهم.