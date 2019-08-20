الامارات | إجراء جديد قبل تطبيق نظام التعرفة المرورية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جديد قبل تطبيق نظام التعرفة المرورية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي، عن إضافة 40 حافلة جديدة، حديثة ومتطورة، إلى شبكة النقل العام في مدينة أبوظبي اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطويري لتعزيز خدمات النقل بالحافلات العامة قبيل تطبيق نظام التعرفة المرورية في أبوظبي، يتضمن شراء 327 حافلة حديثة بتكلفة تبلغ نحو 473 مليون درهم.

ومن المقرر أن تبدأ أبوظبي في تطبيق نظام بوابات التعرفة المرورية على منافذ جزيرة أبوظبي الأربعة، اعتباراً من يوم 15 أكتوبر المقبل، بحيث يكون رسم عبور السيارة 4 دراهم للمرة الواحدة في ساعات الذروة، ودرهمين للمرة الواحدة في غير ساعات الذروة.

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وقال المدير التنفيذي لقطاع النقل العام في مركز النقل المتكامل، محمد حمد المهيري: "يأتي مشروع تعزيز شبكة النقل العام في إمارة أبوظبي ضمن استراتيجية مركز النقل المتكامل والتزامه بتطوير الخدمات التي يقدمها لأفراد المجتمع والعمل على إرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة قائمة على أفضل المعايير والممارسات وتوفر أرقى الخدمات لمستخدمي وسائل النقل العام ولا سيما الحافلات، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي".

وأضاف المهيري – في مؤتمر صحافي نظمه المركز صباح اليوم - أن شراء الحافلات الجديدة يواكب الطلب المتزايد على خدمات حافلات النقل العام من قبل مختلف شرائح المجتمع ويضع المستخدمين أمام تجربة مريحة وآمنة وينعكس ايجاباً على رحلاتهم وتنقلاتهم اليومية بين مختلف المناطق بما فيها تجمعات قطاع الأعمال ومراكز التسوق والفنادق والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وغيرها من الجهات الخدمية، لافتاً إلى أن الحافلات الجديدة ستساعد على توسعة خطوط شبكة النقل الحالية وتسهم في تقليل التواتر الزمني بين الحافلات خاصة في أوقات الذروة وربط الخدمات على مستوى المدينة وبالتالي خدمة شريحة أكبر من المستخدمين.

بدوره قال ، مدير إدارة العمليات في قطاع النقل العام بمركز النقل المتكامل، عتيق محمد المزروعي :"إن الحافلات الجديدة تدعم خطة المركز لتعزيز خدمات النقل بالحافلات العامة قبيل تطبيق نظام التعرفة المرورية في مدينة أبوظبي يوم 15 أكتوبر المقبل، حيث سيقوم المركز من خلال الحافلات الجديدة بزيادة عدد الرحلات اليومية للحافلات التي تمر من على الجسور المطبقة عليها التعرفة المرورية بواقع 147 رحلة إضافية يومياً، وبمعدل 124 رحلة إضافية أثناء ساعات الذروة، الأمر الذي يجعل التنقل بالحافلات أكثر سهولة ويسرًا، كما من شأن ذلك أن يقلل استخدام المركبات الفردية على الجسور المؤدية إلى المدينة وخارجها".