الامارات | مكافآت وخصومات من شرطة دبي مقال الالتزام مرورياً ليوم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت وخصومات من شرطة دبي مقال الالتزام مرورياً ليوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي عن حزمة من الحوافز تشمل مكافآت عينية وخصم 50% في رسوم الحجز و50% من النقاط السوداء ومنح نقاط بيضاء مقابل التوقيع على وثيقة تعهد بالالتزام بقوانين السير والمرور، تتضمن عدد من البنود، وذلك في إطار حملتها السنوية "يوم بلا حوادث" ضمن استراتيجية يتبناها القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري تعتمد على تعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع في مختلف مبادرات الشرطة.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة العقيد جمعة بن سويدان إن الدورة الماضية من الحملة التي تغطي أول يوم دراسي من العام حققت نتائج لافتة خلال عام 2018 إذا لم تسجل حالة وفاة مرورية واحدة في اليوم الدراسي الأول، وانخفض مؤشر الحوادث البسيطة بنسبة 50% بواقع أربع حوادث، فقط وبلغ عدد المركبات المتضررة ستة سيارات مقابل 15 في اليوم الدراسي الأول من عام 2017.

وتفصيلاً، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي للعام الثاني على التوالي حملة "يوم بلا حوادث" بهدف توعية أفراد المجتمع بإجراءات السلامة المرورية، وتحقيق هدف "صفر" في الوفيات والحوادث المرورية البليغة مع انطلاق العام الدراسي يوم 2 سبتمبر.