هزاع بن زايد ينعى حبيب الصايغ الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب

نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، الشاعر والكاتب الإماراتي حبيب الصايغ، الذي كان يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "رحم الله الكاتب والإعلامي القدير حبيب الصايغ، قامة إماراتية وطنية عربية ترك أثراً كبيراً في تطور المشهد الإعلامي والأدبي الإماراتي، وخلف إرثاً إبداعياً سيظل مصدر فخر واعتزاز ومدرسة للأجيال القادمة".

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وانتخبت الجمعية العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الصايغ أميناً عاماً للاتحاد في 2015 ثم أعادت انتخابه لدورة ثانية في يناير من هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن الصايغ رحل عن عمر ناهز 64 عاماً.