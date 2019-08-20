بلدية الشارقة تدشن دراجة رياضية صديقة للبيئة من قطع غيار مستهلكة

دشنت بلدية مدينة الشارقة - ممثلة بقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية بالتعاون مع إدارة النقليات في البلدية - دراجة هوائية صديقة للبيئة باستخدام قطع غيار مستهلكة تمت إعادة تدويرها تعمل على تغيير الطاقة الحركية إلى كهربائية لشحن الهواتف النقالة كما تقوم بحفظ الطاقة في داخلها لتتمكن من استخدامها في مجالات أخرى.

وقال سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة إن فكرة المشروع جاءت خلال مبادرة توعوية أطلقها قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية لتوفير بيئة عمل مستدامة ونشر الوعي بأهمية الصحة والبيئة ، حيث تم تخصيص مساحة في القطاع لتبني فكرة الزاوية الخضراء والتي تضم مقاعد جلوس وطاولة من مواد تم إعادة تدويرها مثل إطارات المركبات .

من جانبها ذكرت سعادة الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية أن دور هذه الدراجة يأتي كمركز توليد ذاتي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، ما يؤكد قدرتها على تخزين وتوفير الطاقة الكهربائية لتشغيل الأجهزه النقالة وإعادة شحنها ، لتشجيع الموظفين والمتعاملين على توفير الطاقة الكهربائية واستخدام الطاقة الحركية، مشيرة إلى أن الدراجة تم تصميمها لمراقبة معدل ضربات القلب وكمية حرق السعرات الحرارية ومعدل استخدام الدواسة وقوة الضغط عليها لتوليد الطاقة وتخزينها .

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