حاكم الفجيرة: الاستثمار في الإنسان أحد أعمدة التطور الحضاري في الدولة

أعرب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة عن سعادته بالمستوى العلمي الرفيع الذي بلغه أبناء الإمارات العربية المتحدة، والذي يجسد انعكاساً لنجاح السياسة الإماراتية بالاستثمار في الإنسان بوصفه أحد أعمدة التطور الحضاري في الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصره الدكتور محمد راشد محمد الشحي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة في القانون العام من أكاديمية شرطة دبي.

وتسلم صاحب السمو حاكم الفجيرة نسخة من رسالة الدكتوراة للباحث الشحي وهنأه على هذا الإنجاز الطيب.

وتقدم الدكتور محمد راشد محمد الشحي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، شاكراً لسموه حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الحكيمة ودعمه المستمر للمسيرة التعليمية.

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يذكر أن رسالة الدكتور الشحي جاءت بعنوان "الوضع القانوني لموظفي الشركات الخاصة الأمنية والعسكرية والمسؤولية عن تصرفاتهم في ضوء قواعد القانون الدولي".

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.