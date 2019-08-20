مطعم وردهة أوني يطلق قائمة أطباق جديدة بإلهام من مدينة أوساكا اليابانية

أعلن مطعم وردهة ’أوني‘ في دبي عن طرح قائمة جديدة من الأطباق باسم ’ليالي أوساكا‘ مستوحاة من المدينة اليابانية التي تُعتبر عاصمةً للإبداع والحداثة وموطناً للمأكولات الأصيلة والمبتكرة، وتنفرد بطابع مميز يجمع بين الحفلات والأجواء الراقصة والمأكولات الشهية.
وتأتي هذه الخطوة لإضفاء لمسة من التميز على عروض المطعم تلبي أذواق ضيوفه الباحثين عن كل جديد ضمن إطار من تجارب تناول الطعام التي لا تضاهى.
ومن المقرر أن يقدم ’أوني‘ هذا المفهوم المبتكر يوم الجمعة من كل أسبوع اعتباراً من الساعة 6 مساءً لغاية 30 سبتمبر.
وسيكون الضيوف على موعد مع قائمة سرية منتقاة بعناية من المأكولات والمشروبات اليابانية التقليدية تحمل لمسة مبتكرة، بأطباق تتألف من مكونات غير تقليدية وتقدم مزيجاً شهياً يجمع بين المأكولات التقليدية بلمسة عصرية ليجسد ثقافة الطبخ في أوساكا.
وتتناغم قائمة ’ليالي أوساكا‘ مع ما يقدمه المطعم من ديكورات أنيقة وعروض ترفيهية تحمل بصمة المدينة، لتكون بمثابة تذكرة دخول إلى عالم زاخر بتفاصيل الثقافة والنكهات اليابانية الأصيلة، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع عند الساعة 6 مساءً وحتى نهاية سبتمبر فقط.
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