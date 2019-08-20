موسم العودة إلى المدارس ..فعاليات ترفيهية وعروض ترويجية وجوائز قيمة

مع اقتراب الإجازة الصيفيّة من نهايتها، تشهد العديد من مراكز التسوّق في دبي العديد من الفعّاليات الترفيهية والعروض الترويجية في إطار حملة موسم العودة للمدارس التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة استعداداً للعام الدراسي الجديد.

الفعّاليات

انطلقوا في مغامرة شيّقة داخل سوق باص المدرسة في دبي مول، حيث يمكنكم الحصول على المستلزمات المدرسية لأطفالكم، ومنحهم الفرصة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية والترفيهية. سوق باص المدرسة هو بوابتكم للاستمتاع بموسم العودة إلى المدارس، ويمكنكم زيارة هذا السوق خلال الفترة من 15 ولغاية 31 أغسطس في منطقة "سوق أتريوم" في دبي مول.

ويستضيف سوق التنين 2 سوقاً مخصصاً لموسم العودة إلى المدارس، ويمكنكم الحصول على تخفيضات بمقدار 50 بالمئة على المستلزمات المدرسية، بما في ذلك منتجات العناية الشخصية، والملابس، والقطع الإلكترونية، والقرطاسية، وعلب المأكولات، وغيرها الكثير. ويمكنكم زيارة هذا السوق في الطابق الأرضي خلال الفترة من 16 أغسطس وحتى 7 سبتمبر خلال ساعات العمل المعتمدة في سوق التنين 2.

ويقدّم سيتي سنتر مردف الفرصة للمتسوّقين لإدخال لمساتهم الشخصية على مشترياتهم من المستلزمات المدرسية خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، وذلك في الغاليريا المركزية. ويمكن للأطفال الاستمتاع بتناول وجبات مجانية في أي مطعم داخل المركز، حيث ستحصل العائلة على وجبة أطفال مجانية مع كل طبق رئيسي يتم طلبه، وبحد أعلى وجبتين لكل عائلة.

ويمكنكم إضافة أسماء أطفالكم، أو الأحرف الأولى من أسمائهم، والحصول على استرجاع نقدي بقيمة 10 بالمئة من روبنسونس في دبي فيستيفال سيتي مول عند استخدام بطاقات الفطيم الائتمانية لشراء حقيبة مدرسية من أي من العلامات التجارية التالية: "إيست باك"، و"كيبلينغ"، و"ثيروموس"، و"ستك اون يو"، و"ريكس"، و"سكيب هوب"، ويستمر هذا العرض حتى 7 سبتمبر.

ويقدّم غاليري لافاييت في دبي مول مجموعة من الأنشطة التفاعلية خلال موسم العودة إلى المدارس، بما في ذلك فرصة مجانية لتزيين حقيبة الظهر من "سبراي جراوند"، وذلك عند شرائها بين الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساءً في التواريخ التالية: 23، 24، 30 و31 أغسطس. كما ويمكنكم الحصول على قسيمة هدايا بقيمة 100 درهم عند إنفاق مبلغ 500 درهم على منتجات "كيبلينغ"، أو قسيمة بقيمة 50 درهم عند إنفاق 250 درهم على منتجات "إيست باك"، ويتوفر هذا العرض حتى 30 سبتمبر.

العروض الترويجية

حقائب الظهر هي من أهم المستلزمات المدرسية في بداية كل عام دراسي، لذا يقدّم إروبوستال تشكيلة جديدة تضم 13 حقيبة ظهر تمتاز بأناقتها ومتانتها، تبدأ أسعار هذه الحقائب من 129 درهماً، ويتوفر هذا العرض في جميع متاجر إروبوستال في دبي حتى 30 سبتمبر، أو حتى انتهاء الكمية.

استعدوا للعام الدراسي الجديد مع إطلالة مميزة من أكسسورايز، والذي يقدّم حقيبة توتي مجانية عند التسوّق بقيمة 200 درهم في متاجره المتواجدة في دبي مارينا مول، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، ودبي مول. يتوفر هذا العرض حتى 7 سبتمبر، أو حتى نفاذ الكمية.

احصلوا على كافة المستلزمات التي يحتاجها أطفالكم للحصص الرياضية ودروس اللياقة البدنية بأسعار مميزة من سبورتس ماركت، والذي يقدّم تخفيضات تتراوح بين 25 وحتى 75 بالمئة على مجموعة مختارة من الملابس والتجهيزات الرياضية حتى 7 سبتمبر.

الأطفال بحاجة إلى أماكن مخصصة للدراسة وإنجاز الفروض المدرسية والاسترخاء بعد يوم دراسي طويل، والآن أصبح بإمكانكم تجهيز هذه الأماكن لأطفالكم بأسعار معقولة من هومز آر أس، والذي يقدّم عروضاً خاصة بموسم العودة إلى المدارس في متاجره في ابن بطوطة مول، وأرابيان سنتر، ومزايا سنتر، ومول زعبيل للأثاث، وتستمر العروض حتى 30 سبتمبر.

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احصلوا على إطلالة جديدة لأطفالكم بأسعار مخفضة من سكور برذرز في سيتي سنتر مردف ودبي مول، حيث يمكنكم الحصول على 3 قطع من سكور كيدز بسعر 495 درهم.

السحوبات

تسوّقوا خلال الفترة من 18 أغسطس وحتى 7 سبتمبر لفرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 250،000 درهم من مجموعة مراكز التسوّق في دبي. وسيحصل كل شخص ينفق 200 درهم في أي من مراكز التسوّق المشاركة على قسيمة للدخول في السحب، وسيشهد السحب اختيار 10 متسوّقين محظوظين، وسيحصل كل فائز على مبلغ 10،000 درهم، بالإضافة إلى أربع تذاكر عائلية لحضور عرض "لا بيرل باي دراغون". سيتم إجراء السحب في 31 أغسطس و7 سبتمبر، وتضم قائمة المراكز المشاركة: البرشاء مول، مركز البستان، الملا بلازا، أرابيان سنتر، برجمان، سيتي سنتر معيصم، سنشري مول، دبي اوتليت مول، اتحاد مول، الواحة سنتر، الريف مول، بي أڤنيو، مدن، شروق مردف، وتايمز سكوير سنتر.

ويمكن للعائلات الفوز بمبلغ 25،000 درهم من سيتي سنتر مردف لاستخدامه في سداد الأقساط المدرسية، حيث يمكن لأي شخص ينفق 300 درهم الدخول في السحب على هذه الجائزة، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في 7 سبتمبر.

أنفقوا 200 درهم في أي من متاجركم المفضلة في سيتي سنتر ديرة لفرصة الفوز باسترجاع نقدي للأقساط المدرسية يصل لغاية 40،000 درهم. ويمكن للمتسوّقين مراجعة منصة خدمة العملاء لمشاركة في السحب.

يقدّم جمبو للإلكترونيات عروضاً مميزة على أهم المستلزمات الدراسية، بما في ذلك أجهزة "آبل ماك بوك"، وأجهزة "مايكروسوفت سيرفس" المحمولة واللوحية بمختلف أنواعها، كما يقدّم مجموعة متنوّعة من قسائم الهدايا والعروض الترويجية الخاصة، بالإضافة إلى فرصة لشخص محظوظ للفوز بأقساط مدرسية لعام دراسي كامل. وعند شراء حاسوب لوحي أو حاسوب مكتبي أو لابتوب بقيمة أكبر من 500 درهم، سيتم إرسال رقم كوبون السحب إلى المتسوّق من خلال رسالة نصيّة عبر الهاتف، وسيتم اختيار شخص واحد للفوز بأقساط مدرسية لعام كامل بقيمة تصل حتى 25،000 درهم.

العروض المتنوّعة

تقدّم "أومو" و"كمفورت" الفرصة للمتسوّقين للفوز بجائزة تبلغ 25،000 درهم للمساهمة في الأقساط المدرسية، وذلك عند شراء منتجات "أومو" أو "كمفورت" بقيمة 35 درهم، كما ويمكن للمتسوّقين الحصول على قسيمة بقيمة 35 درهم من فن سيتي مع كل عملية شراء.

أمّا عشّاق ليجو فهم على موعد مع عرض ترويجي خاص في الردهة المركزية في دبي أوبرا، حيث يمكنهم الحصول على لعبة "ليجو ميني" مجاناً عند إنفاق 200 درهم، ويتوفر هذا العرض يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، ويستمر العرض حتى 30 أغسطس.

ومع اقتراب الإجازة الصيفية من نهايتها، تقدّم لكم بطاقة دبي الفرصة للاستمتاع بأجمل الأوقات مع أطفالكم بأفضل الأسعار، حيث يمكنكم توفير لغاية 60 بالمئة على أكثر من 45 وجهة ترفيهية وسياحية في دبي. وتقدّم البطاقة ثلاثة خيارات لتمكّنكم من اختيار الأنشطة التي تناسبكم، سواء كنتم من عشّاق المغامرة أو الأنشطة الثقافية.

وإذا كنتم تودون الاستمتاع بإجازة قصيرة في دبي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، يمكنكم الاستفادة من العروض الخاصة التي تقدّمها العديد من فنادق المدينة، وتشمل العروض تخفيضاً بمقدار 20 بالمئة في فنادق ومنتجعات "العنوان" وفنادق "روڤ"، كما وتشمل تخفيضاً بمقدار 50 بالمئة على الغرفة الثانية في منتجع وفندق ويستن مينا السياحي، وغيرها من العروض.