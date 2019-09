فندق بلازو فيرساتشي دبي يرحّب مجدداً بـ"شاميكا دوايت" لإحياء السهرات الموسيقية في "كيوز بار أند...

"شاميكا دوايت" تعود إلى "كيوز بار أند لاونج" لإحياء السهرات الفنية من 22 أغسطس لغاية 2 نوفمبر. تجلّت موهبتها في مجال تأليف الأغاني والعزف على عدّة آلات موسيقية والإنتاج في ألبومها الأول الذي يحمل اسم Lovelations.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أغسطس 2019: أثبتت الفنّانة الأميركية "شاميكا دوايت" Shameka Dwight مواهبها المتعدّدة في مجال الغناء وتأليف الأغاني والإنتاج والتمثيل. حمل ألبومها الأول اسم Lovelations ووُصفت أغانيها بأنّها جديدة وأصيلة وعميقة، مثل Roses Have Thorns و Always و Love Is.

اشتهرت "شاميكا" بستايل خاص يمزج بين الموسيقى الشعبية والجاز والبوب. تستمدّ الوحي من الحبّ والمصاعب وتقدير الذات لكتابة أغانيها. تعمل حالياً على إصدار أغانٍ جديدة لاحقاً هذا العام. أمّا ألبوم Lovelations، فهو متوفّر على كل الوسائل الرقمية. تنضمّ إليها بدبي تيفاني على الطبول، وناتالي دارينيه على الغيتار، ودرين على الكيبورد.

سبق وتعاونت "شاميكا" مع العديد من المنتجين والمؤلّفين، منهم Jeep لحملة “Release Your Renegade” الإعلانية التي انطلقت في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية تحت اسم Uri Grey المستعار. تخلّل الإعلان أغنيتها Blend Out، إلى جانب إعلان مصوّر مدّته 30 ثانية ظهر على موقع jeep.com وغيره من المواقع الإلكترونية.

هذا وشاركت في العديد من البرامج التلفزيونية، منها حفل جوائز BET Awards، وحفل جوائز American Music Awards، وحفل Stand up 2 Cancer، ومؤخراً حفل CBS presents Aretha! A Grammy Celebration for the Queen of Soul تكريماً لأريثا فرانكلين. كما ظهرت في كليب أغنية “God is a Woman” لأريانا غراندي.

لطالما كانت هذه المغنية من الفنانين المفضّلين لدى كوينسي جونز، لذا كان من البديهي أن يدعوها لإحياء السهرات الفنية في "’كيوز بار أند لاونج".

بهذه المناسبة، يقول كوينسي جونز: "يسرّني جداً أن تعود شاميكا الموهوبة إلى ’كيوز بار أند لاونج‘، لكن هذه المرة ستكون هي محطّ الأنظار، فحضورها رائع وصوتها أروع. يُسعدني أيضاً أن أرحّب بفرقتها النسائية الموهوبة!"

سوف تحيي شاميكا السهرات الفنية في "كيوز بار"، لاونج الجاز الذي يُقدّم أشهى الأطايب الأميركية، إلى جانب تشكيلة واسعة من المشروبات النادرة على وقع موسيقي الجاز ضمن فسحة عازلة للصوت.



يقع "كيوز بار أند لاونج" في الجناح الغربي من فندق بلازو ڤرساتشي دبي

هاتف: 8865 556 9714+

[email protected] - palazzoversacedubai.ae

ساعات العمل:

يفتح "كيوز بار أند لاونج" أبوابه من الثلاثاء إلى السبت، بين الساعة السابعة مساءً والثانية بعد منتصف الليل



توقيت العروض:

من الثلاثاء إلى الجمعة، 9:00-10:00 مساءً | 10:30-11:30 مساءً | 12:00-1:00 بعد منتصف الليل

السبت من الساعة 8:00 مساءً لغاية الساعة 12:00 منتصف الليل