كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي العلامات التجارية المفضلة للمستهلكين في الإمارات؟

تعد طيران الإمارات والبيك وجوجل من أشهر العلامات التجارية في الشرق الأوسط، وفقًا لأحدث تصنيفات YouGov BrandIndex.

وفي حين تتصدر طيران الإمارات تصنيف YouGov BrandIndex السنوي لصحة العلامات التجارية في دولة الإمارات ة للعام الثالث على التوالي، تتصدر شركة البيك وجوجل على المراعي وفيسبوك تصنيفات المملكة العربية السعودية ومصر على التوالي.

وتستند التصنيفات إلى مؤشر Index من YouGov BrandIndex، والذي يقيس صحة العلامات التجارية بشكل عام.

وتأخذ النتيجة في الاعتبار تصور المستهلكين للجودة الشاملة للعلامات التجارية وقيمتها وانطباعها وسمعتها ورضاها وعما إذا كان المستهلكون سيوصون بالعلامة التجارية للآخرين، بحسب صحيفة تريد أريبيا.

وظهر عمالقة التكنولوجيا WhatsApp و YouTube في التصنيفات بجميع البلدان الثلاثة.وفي كل من الإمارات ومصر حققت WhatsApp تحسنا ملحوظا.

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وعلى الرغم من تحسن موقع YouTube في مصر، إلا أنه شهد انخفاضًا في التصنيف. وفي المملكة العربية السعودية، حافظت العلامتان التجاريتان على موقعيهما كما في العام الماضي.

ويبدو أن شركة آبل مرت بعام صعب في المنطقة. ففي المملكة العربية السعودية والإمارات شهدت شركة أبل انخفاضًا في ترتيبها، وعلاوة على ذلك ، في مصر، تراجعت العلامة التجارية للهواتف الذكية من شركة آبل، iPhone ، إلى المركز الثالث هذا العام.

وفي دولة الإمارات حققت كارفور تحسنا كبيرا وصعدت ستة مراتب لتصبح رابع أكثر العلامات التجارية شعبية في البلاد.

Netflix هي العلامة التجارية الأكثر تحسناً لعام 2019 في دولة الإمارات، وشهدت الشركة الصينية للأجهزة Huawei زيادة في الصحة العامة للعلامة التجارية في جميع البلدان الثلاثة.