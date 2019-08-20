كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| روبوت يقدم وجبات البرياني في مطعم

Robot هو مطعم جديد في بنغالور يقدم الطعام الهندي والصيني، وهو بعيد عن المعتاد في عاصمة ولاية كارناتاكا الهندية.

يحتوي المطعم، الذي تم افتتاحه رسميًا يوم السبت، 17 أغسطس، على برنامج تحية روبوت واحد وخمسة نوادل روبوت، لكنه لا يزال يوظف نوادل بشرية لإبقاء الروبوتات على المسار الصحيح، ويفترض أن يتعامل مع شكاوى العملاء وما شابه، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويوجد Robot في Kodihalli في شرق Bangalore، ويتم استقبال الضيوف بواسطة الروبوت، ثم يوجهون طلباتهم على جهاز لوحي موجود على كل طاولة.

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ويمكنك الحصول على تجربة روبوتية في الإمارات أيضًا، حيث افتتح للتو RoboCafe في دبي فستيفال سيتي، حيث يقوم فريق من الأذرع الآلية بإعداد المشروبات، مثل الشاي والقهوة للعملاء.

RoboCafe ليس أول مطعم في دبي يثير إعجاب العملاء بالنادلين ذوي التقنية العالية. حيث يحتوي مطعم Tanuki، وهو مطعم آسيوي في دبي مول، على روبوت حديث لتحية الضيوف عند الوصول.

هناك أيضًا، روبي النادلة الآلية التي بدأت في خدمة العملاء في مطعم Drink and Spice Magics في بر دبي الصيف الماضي.