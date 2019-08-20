كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ازدادت شهية الصينين على عقارات دبي؟

أدت القوة الشرائية القوية للمستثمرين الصينيين إلى تدفق صحي للاستثمار في بلدان مثل الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ؛ كما أدت إلى ارتفاع في سوق جنوب شرق آسيا في العامين الماضيين.

ومع مزايا التعليم الجيد والرعاية الطبية والهجرة، جذبت الدول الأوروبية والأمريكية عددًا كبيرًا من المشترين الصينيين للاستثمار ؛ واجتذبت دول جنوب شرق آسيا المستثمرين الصينيين بسبب جغرافيتها وأسعارها المعقولة ومناطق الجذب السياحي.

وفي العامين الأخيرين ، شهدنا عددًا كبيرًا من المستثمرين الصينيين يدخلون سوق العقارات في دبي. وفقًا لتقرير دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، بلغت استثمارات المواطنين الصينيين 1.7 مليار درهم (462.8 مليون دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018. وهذا الرقم يجعلهم سادس أعلى جنسية تستثمر في الإمارة خلال هذه الفترة، مقارنةً مع الترتيب الخامس عشر في عام 2017.

مع حوالي 100 ألف زيارة يومية للمنصة، حددت دوبيزل بروبرتيز أيضًا أن المواطنين الصينيين أنهم من بين أفضل 20 جنسية تبحث عن عقارات على المنصة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018.

وزاد عدد الصينيين في دبي بنسبة 53% على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث يعيش حوالي 230 ألف مواطن صيني في الإمارة وحوالي 4000 شركة صينية، بحسب موقع ameinfo.

فما هي الدوافع وراء هذا النمو السريع في الاستثمار للمواطنين الصينيين؟

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بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في يوليو 2018، أصبحت العلاقات بين الصين والإمارات أقوى، لا سيما من منظور التجارة والثقافة والسياحة والاستثمار. ومع إصدار حكومة الإمارات لعدد من السياسات التفضيلية للصين، مثل إدراج اللغة الصينية باعتبارها اللغة الرئيسية الثالثة في أكثر من 100 مدرسة في دبي، وتخطط إعمار لتطوير أكبر منطقة صينية في الشرق الأوسط في منطقة البيع بالتجزئة في ميناء خور دبي، بدأ البلاد تتحول إلى منزل ثان للمواطنين الصينيين.

يمكن أن تعزى العوامل الرئيسية وراء هذا النمو السريع إلى:

1. تنفيذ الحكومة الصينية مبادرة تشجع المزيد من الشركات الصينية على تأسيس أعمال في الإمارات، وبالتالي فإن الطلب على المكاتب وإقامة الموظفين يتزايد وفقًا لذلك.

2. مع الاتجاه الحالي لسوق الأوراق المالية في الصين وسوق العقارات، تقلصت فرص الاستثمار المحلي. وهذا يشجع المواطنين الصينيين من الطبقة الوسطى العليا على البحث عن فرص استثمارية جديدة في الخارج.

3. أدى انخفاض قيمة اليوان الصيني (انخفاض بنسبة 8.8% في الأشهر الثلاثة الأخيرة) إلى تسريع وتيرة تخصيص المستثمرين الصينيين لأصول الدولار الأمريكي في الخارج، لموازنة أصولهم بعملات مختلفة.

4. مزايا سوق العقارات في دبي تتماشى مع توقعات المستثمرين الصينيين في مجال الاستثمار. مع عوامل مثل التملك الحر، عوائد الإيجار عالية، القدرة على تحمل التكاليف والاستثمارات المعفاة من الضرائب.