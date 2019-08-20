ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة والدة محمد سلطان الكعبي

الفجيرة (وام) قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مريم خليفة، والدة محمد سلطان هلال الشويهي الكعبي، وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مضب بإمارة الفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وحضر تقديم واجب العزاء، سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.

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