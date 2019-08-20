بلدية الظفرة تستقبل حجاج البر عبر منفذ «الغويفات»

الظفرة (وام) استقبلت بلدية منطقة الظفرة - ممثلة بقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة السلع - الحجاج العائدين إلى الدولة من الأراضي المقدسة عبر منفذ الغويفات البري بعد أدائهم مناسكهم انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبلدية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للسكان وزوار المنطقة.

تضمنت المبادرة التي جاءت بالتنسيق مع شرطة منفذ الغويفات ومشاركة فريق التواجد البلدي بالقطاع استقبال الحجاج والترحيب بهم وتقديم الخدمات لهم وسط أجواء تسودها الروحانية.

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