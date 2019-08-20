55 ألف خدمة أنجزتها «بيئة رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة في تقرير الحوكمة للنصف الأول من العام الجاري، تقديمها 55897 خدمة للمتعاملين والمجتمع، مصنفة على 113 نوع خدمة - استناداً إلى 23 اختصاصاً للهيئة بموجب المرسوم رقم 2 لسنة 2007.

وقال د. سيف محمد الغيص المدير العام للهيئة، إن الهيئة تحرص على تقديم كافة التسهيلات والخدمات الرامية إلى إسعاد متعامليها من خلال التحول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية، حيث قامت الهيئة بإصدار وتجديد وتعديل 1436 تصريحا بيئيا للمنشآت الصناعية والمهنية عن طريق نظام الترخيص الإلكتروني والتطبيقات الذكية للهيئة ودون الحاجة لزيارة مقر الهيئة.

وتمثل جودة الهواء أحد القضايا الرئيسة في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، إذ تستهدف الأجندة رفع معدل جودة الهواء من مستواها الحالي إلى 90% بحلول عام 2021، ولتحقيق هذا الهدف تعمل الهيئة مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على تطوير الجهود الوطنية بوسائل وطرق مختلفة، حيث توجد للهيئة محطات لقياس جودة الهواء في مختلف المناطق في الإمارة، وتقوم الهيئة بقياس جودة الهواء داخل المؤسسات الحكومية والتعليمية والمنازل، وبلغ عدد تقارير قياس جودة الهواء 25364 تقريراً عن جودة الهواء. وأضاف د. سيف محمد الغيص أن الهيئة قامت خلال النصف الأول من عام 2019 بإصدار وتجديد 68 رخصة صيد للنزهة، و15 رخصة الصيد الحرفي، وارتفع عدد المراسي إلى 1558 مرسى والمخازن إلى 552 مخزناً في العام 2019، كما استفاد 2681 متعاملاً من قطاع الصيد السمكي بالخدمات التي قدمتها لهم الهيئة.