«تمكين المجتمعات عالمياً» قضية «قمة أقدر» في موسكو

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق فعاليات قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية، موسكو في الفترة ما بين 29 أغسطس ولغاية 1 سبتمبر 2019 تحت شعار «تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة»، وتناقش القمة القضايا التي تُعنى بتمكين المجتمعات، سواء في أبعادها الإنسانية والحضارية، أو في أبعادها الفكرية والثقافية بما يضمن مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لهذه المجتمعات، ويضمن لأوطانها الأمن والاستقرار والازدهار.

وتستضيف القمة في دورتها الثالثة التي تقام بالتزامن مع منتدى موسكو العالمي، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة عدد من القضايا الأساسية التي تعتبر مبادرة هي الأولى من نوعها، ووسيلة لتحقيق التلاحم الرسمي والمجتمعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية روسيا الاتحادية.

اتتضمن القمة لهذا العام مشاركة 12 مسؤولاً إماراتياً، من بينهم 8 وزراء يتقدمهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يلقي الكلمة الرئيسة في الافتتاح، وذلك ضمن أجندة رفيعة المستوى تتناول مختلف الموضوعات المهمة حول تمكين المجتمعات على مختلف الصعد، التعليمية والثقافية والفكرية والتكنولوجية، وتقوم بالتركيز على 3 محاور رئيسة، وهي التعليم والخدمة الوطنية.. مقومات أساسية لتمكين الشباب الإماراتي، والأمن التقني والفكري والغذائي.. ركائز استراتيجية لتمكين المجتمعات والشباب.. الإمارات نموذجاً، والعلوم المتقدمة والمشاريع المستقبلية، وأدوارها في التمكين وتحقيق الرفاهية المجتمعية.

تتناول الجلسة الأولى في القمة دور المؤسسات التي تعمل على بناء وتأسيس مقومات وأسس الولاء والانتماء الوطني الذي من خلاله يتشكل وعي المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه أوطانهم ومجتمعاتهم. حيث سيقدم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم جلسة تحت عنوان «تطوير منظومة التعليم في الإمارات-نموذج المدرسة الإماراتية».

تليها جلسة بعنوان «الانطلاق نحو الفضاء وسياسات التعليم العالي والمهارات المتقدمة» يقدمها معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

وسيقدم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ورقة عمل بعنوان «تمكين أبناء الإمارات لتحقيق المواطنة العالمية».

تمكين أصحاب الهمم عالمياً

ويشارك معالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، بورقة عمل بعنوان «النموذج الإماراتي في تمكين أصحاب الهمم عالمياً (الأولمبياد الخاص نموذجاً)».

ويتناول اليوم الثاني قضية تحقيق الاستدامة في عالم تحيط به المخاطر والتحديات، وتحت عنوان «من التوجيهات إلى التطبيق الاستثنائي: دراسة حالة واقعية عن تمكين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة» جلسة تقدمها معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

استراتيجية الأمن الغذائي

وفي الجلسة الثانية، الأمن التقني والفكري والغذائي ركائز استراتيجية لتمكين المجتمعات -الإمارات نموذجاً، تشارك معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي بورقة عمل بعنوان «استراتيجية الأمن الغذائي الإماراتي للأجيال المتعاقبة، ويقدم معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي... بوابة الإمارات نحو المستقبل».

وتختتم الجلسة الثانية بعنوان «استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة التطرف الفكري» يقدمها معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف.

في الجلسة الثالثة تقدم معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، جلسة بعنوان «التمكين الإماراتي للعلوم المستقبلية والمتقدمة.. التحديات وعوامل النجاح».

كما توضح معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، «كيفية إعادة هندسة المجتمع لتمكين أفراده»، عبر توفير إطار عمل وسياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات الأسرة.

ويقدم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورقة عمل بعنوان «اقتصاد الطاقة المتجددة في الإمارات».

تجربة الأولمبياد الخاص

وتضم الأجندة جلسة حوارية للأولمبياد الخاص العالمي - الأولمبياد الخاص الإماراتي تجمع كلاً من طلال الهاشمي، عضو مجلس الأمناء والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي وأميرة المحرمي، مديرة إدارة المتطوعين في اللجنة المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019 حيث يناقشان تجربة الأولمبياد الخاص.. والدروس المستفادة.

ويقدم برنامج الإمارات الوطني للفضاء ورشة عمل حول برنامج الإمارات الوطني للفضاء - من الحلم إلى الواقع من إعداد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وتتناول ورشة سلطة مدينة دبي الطبية تمكين التعليم الطبي وبناء كوادر صحية وطنية مؤهلة يقدمها الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية. ويتحدث خالد محمد شرف، رئيس شؤون الأعمال الدولية في إكسبو 2020 عن قيمة الأعمال التجارية الدولية لمعرض إكسبو 2020 دبي.

فرص الاستثمار المشترك

كما ستضم أجندة الورش جلسة حوارية حول فرص الاستثمار المشترك بين الإمارات وروسيا ويقدمها كل من المهندس عبد الله عطاطرة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تبارك للاستثمار وماكسيم زاغورنوف، سفير أعمال شركة ديلوفايا روسيا في الإمارات العربية المتحدة، ومايكل أورلوف، رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري، رئيس مجموعة أمبيكا.

وتقدم جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين جلسة حوارية، حول دور الجمعية في تعزيز العلاقات الخارجية والدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مواجهة التطرف عند الشباب

ومن العناوين الجاذبة للحلقات الشبابية التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب دبلوماسية الشباب في القرن الـ21 وبناء القدرات لمواجهة التطرف عند الشباب يقدمهما السفير معضد حارب الخييلي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية المؤسسة الاتحادية. وتقدم معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب جلسة شبابية بعنوان «محترفين جيل الألفية».

وتتضمن أجندة قمة أقدر العالمية لهذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة التي تتمثل في الفعاليات التراثية الإماراتية التي سيقدمها مجموعة من الشباب الإماراتي الواعد في موسكو.

محمد حميد دلموج: مبادرة ملهمة

عن قمة أقدر العالمية، قال العميد محمد حميد دلموج الظاهري، رئيس ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «نسعى في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى فتح قنوات التعاون والسلام في مختلف أنحاء العالم من أجل أن نحقق التنمية البشرية الناجحة في مختلف مجالات العلم والتطوير والتمكين، وذلك كجزء من مبادئنا واهتماماتنا الأساسية التي ترسم مسيرتنا الوطنية وتحدد تطلعاتنا نحو مستقبل أكثر سعادة ورفاهية. لهذا تأتي قمة «أقدر» العالمية مبادرة ملهمة على مستوى العالم لتعكس رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر التسامح والسعي إلى بناء المجتمعات المزدهرة فكرياً وعلمياً وأخلاقياً في ظل تعليمات قيادتنا الحكيمة، كما أنها تؤكد الدور العالمي لدولتنا في التنسيق والتعاون على المستويين الدولي والعالمي لتحقيق الرخاء والنهضة للأفراد والمجتمعات.

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إبراهيم الدبل: الحد من المخاطر والتحديات

قال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين - أقدر: «أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل قيادتها الرشيدة من الدول التي لها تأثير كبير في محيطها الإقليمي والدولي، وذلك بفضل رؤيتها التي ارتكزت على أساس تحقيق الأمن والسلام العالميين، والعمل على الحد من المخاطر والتحديات التي تحيط بالعالم، وانطلاق من ذلك، حرصت الإمارات على توظيف كل ما لديها من مقدرات مادية ومعنوية في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية».

عبد الرحمن المنصوري: تعزيز الدور الريادي للإمارات

أكد العقيد عبد الرحمن المنصوري، المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين-أقدر: «أصبحت قمة أقدر العالمية نشاطاً دولياً رائداً يعمل على تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية في مختلف المجالات ذات العلاقة. وتجسيداً لذلك تنعقد«قمة اقدر العالمية» في دورتها الثالثة في مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية لتصبح أول محطة دولية تشهد أرضها فعاليات وأنشطة القمة.

عبد السلام المدني: تمكين الإنسان

الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لقمة أقدر العالمية، يقول: «إننا على ثقة بأن إقامة القمة لأول مرة في الخارج، وتحديدًا في موسكو سيساهم إلى حد كبير في خلق أسس جديدة للتعاون بين البلدين في مجال تمكين الإنسان والتعليم والاستدامة.

حاتم علي: مجتمع خالٍ من الجريمة

تعليقاً على شراكة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و«أقدر»، يقول الدكتور حاتم علي، ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي: «من خلال الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعاون المكتب مع برنامج خليفة للتمكين ومبادرة أقدر، وذلك لتعزيز ودعم جهود الأطراف كافة في تمكين المجتمعات لتحقيق مجتمع آمن خال من الجريمة».

مستقبل العمل الإنساني

على الصعيد الإنساني تعقد «ديهاد» ونور دبي جلسة حوارية بعنوان مستقبل العمل الإنساني وأهمية تشجيع الشباب على العمل التطوعي يديرها الدكتور عبدالسلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض ديهاد وديساب والسفير جيرهارد بوتمان كرامر، مدير المجلس الاستشاري العلمي العالمي لمؤتمر ومعرض ديهاد والدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي. في حين يناقش الدكتور يوسف عبدالله ماجد العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير مهام دور العبادة في تعزيز مفاهيم التعايش والتسامح -جامع الشيخ زايد الكبير نموذجا عالميا.

بينما يقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ورشة عمل حول السلام والعدل والمؤسسات من إعداد سعادة القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويقدم مركز إرادة لإعادة التأهيل ورشة عمل تتناول موضوع تطوير برامج التوعية يقدمها عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والعلاقات العامة في مركز إرادة لإعادة التأهيل. في حين يناقش مركز هداية الدولي جلسة حوارية عن أهمية مكافحة التطرف، يتحدث فيها كل من مقصود كروز، المدير التنفيذي لمركز هداية الدولي ومسعود كاريميبور، رئيس شعبة مكافحة المخدرات، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتهدف الورش إلى إعداد الأجيال الطموحة، وتزويدها بالمعارف والخبرات اللازمة لبناء المجتمعات المتقدمة، وتبرز أهمية مثل هذه الملتقيات العالمية كحدث عالمي يعزز من القيم الإنسانية والأخلاقية.

25 ورشة عمل متخصصة

تطرح لقمة هذا العام عناوين متنوعة من خلال 25 ورشة عمل تنظمها مختلف مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتطرق للعديد من القضايا الأساسية حول تمكين المجتمعات عالمياً، وتقدم وزارة التربية والتعليم تحت عنوان «التعليم العالي والثورة الصناعية الرابعة» يقدمها معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة. وتشارك جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بورشة عمل تحت عنوان «مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة» يقدمها الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. وتناقش كل من مارينا كاليكوا، مديرة المدرسة الروسية الدولية - دبي ونتاليا ليتشكينا، نائبة المديرة عن أهمية صقل مهارات النشء: التمكين في المدارس والمجتمعات. وسيقدم معهد تدريب المعلمين - وزارة التربية والتعليم ورشة عمل تتناول منظومة ضمان جودة المعلمين وتقدمها خولة أحمد الحوسني، مدير معهد تدريب المعلمين. ويقدم المجلس الوطني للإعلام ورشة عمل يقدمها منصور المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام ويتناول «تأثير الإعلام على عالمنا المضطرب»، ويتناول خالد محمد بن عامر الشميلي، مدير إدارة العمليات التدريبية - أبوظبي التقنيات التدريبية الحديثة ودورها في تعزيز السلامة المرورية خلال ورشة عمل خاصة بشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات. وسيناقش أحمد باهارون المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية موضوع التعليم البيئي وإدارة المعلومات في إمارة أبوظبي.