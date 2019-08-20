انتخابات الوطني.. 5 مسجلين في رأس الخيمة بينهم «وجه نسائي»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تواصلت أمس عملية تسجيل الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بلجنة رأس الخيمة، وتم استقبال 5 طلبات لراغبين في الترشح.

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي، عضو اللجنة الانتخابية برأس الخيمة أن الإقبال لم يتجاوز أمس 5 مسجلين، من ضمنهم سيدة واحدة، إلى جانب عدد من المسجلين الذين لم يستوفوا المستندات المطلوبة في عملية التسجيل. وأضاف أن هذه التجربة فرصة حقيقية لكل من درج اسمه في القوائم التي صدرت الفترة الماضية ولكل شخص يرى في نفسه القدرة على خدمة الوطن. وأشارت انتصار الزعابي أولى المسجلات من النساء إلى أن هناك تعاوناً كبيراً مع اللجنة المخصصة في الإمارة، مؤكدة أن نجاح هذا العرس الانتخابي يتوقف على تكاتف وتعاون الجميع، وخاصة أن الإجراءات والمستندات المطلوبة من المرشحين ميسرة وسهلة وغير مقعدة.

بدوره، قال المسجل سالم راشد المفتول إن مسألة المشاركة في هذه التجربة تعد مفخرة لكل مواطن ومرشح وناخب على أرض الوطن، خواصة أن الهدف من العرس الديمقراطي هو تقديم ومتابعة ومناقشة هموم المواطن، موضحاً أن عملية تقدمه للترشح جاءت بعد دفعة قوية من الأسرة والعمل والأصدقاء، ورغبة شخصية لرد بعض الجميل للوطن.

وأثنى وليد شيبان الحبسي على التنظيم الجيد ويسر وسلاسة التسجيل، مؤكداً أن الهدف من المشاركة هو رد الجميل للوطن، وأنها ليست المرة الأولى لمشاركته في العرس الانتخابي بل الثانية، منوهاً أن الأهل والأصدقاء من حوله دعموه ودفعوه للمشاركة في الترشح لانتخابات المجلس الوطني في دورتها الرابعة.

والردود الإيجابية على يسر وسلاسة عملية التسجيل يعود الفضل فيها لجهود لجان الانتخابات وجهود المنظمين والمتطوعين الذين أصروا على أن تكون لهم بصمة وطنية في العرس الانتخابي، بحسب عبدالله الرئيسي قائد فريق رأس الخيمة التطوعي، الذي أكد بدوره أن المشاركة في تنظيم الحدث تعد مفخرة لكل المتطوعين والمتطوعات والبالغ عددهم 12 متطوعاً ومتطوعة، والذين قدموا ويقدمون الإرشادات اللازمة في عملية التسجيل التي تنظم في المركز الثقافي برأس الخيمة.