انتخابات الوطني.. 9 طلبات ترشح جديدة في الفجيرة

السيد حسن (الفجيرة)

استقبلت لجنة الانتخابات في الفجيرة أمس 9 طلبات من المتقدمين للترشح للدورة المقبلة للمجلس الوطني الاتحادي، بينهم 5 رجال و4 نساء، ومن بين المتقدمين أمس محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني السابق.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة الانتخابات في الفجيرة، تمت إعادة أوراق 3 متقدمين للترشح أمس، بسبب نقص في الأوراق الرسمية المطلوبة لقبول الطلب مبدئياً.

وقد تناولت المجالس في الفجيرة العرس الانتخابي في دورته الجديدة بالنقاش ودعا المواطنون جميع الراغبين في الترشح لطرح ملفات التنمية، وقال عبدالله حماد: الحمد لله ، كثير من الملفات الهامة تم حل جزء كبير منها، والملفات الأخرى مثل الإسكان والطرق والتعليم والصحة هي من الملفات الدائمة. وقال: نريد من الأعضاء الجدد طرح ملف الوظائف فهناك الكثير من الشباب يبحثون عن وظائف ويستغرقون وقتاً في البحث، وهذا الأمر يستحق الاهتمام فالشاب بحاجة إلى راتب وبيت حتى يستطيع أن يتزوج ويستقر.

من جانبه قال سالم الحفيتي: ملف الطرق الداخلية من الملفات الحيوية، وأطالب المتقدمين للترشح للمجلس أن يكون هذا الملف ضمن الأولويات، لأن هناك مناطق لا زالت تتعطل عند هطول الأمطار مثل منطقة الفرفار والغزيمري، ومناطق عديدة تتحول شوارعها إلى مشكلة كبيرة خاصة في الشتاء. وكذلك طرح ملف قروض الإسكان ومحاولة إيجاد حلول للمتعثرين. وقال علي المرشدي: تحسنت الخدمات والمرافق بشكل كبير، وجهد الدولة واضح في حل جميع المشكلات، ولكن بالقطع نحن نريد الأفضل دائماً ونريد للإمارات أن تكون في الصدارة، ولذا فإن على المتقدمين للترشح مسؤوليات كبيرة، وعلينا أيضاً مسؤولية وطنية في اختيار الأفضل والأحسن، وأرى ضرورة طرح ملف توفير المناخ التعليمي وتأهيل الخريجين المواطنين لسد الثغرة في الوظائف الفنية والمهنية في سوق العمل بالإمارات.وطالب أحمد اليماحي جميع المتقدمين للترشح بأن تكون لديهم الرؤية المتكاملة للقضايا التي تهم المواطن البسيط.