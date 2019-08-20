تسجيل أول متقدمة للترشح لانتخابات الوطني في عجمان

عجمان (الاتحاد)

شهدت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس تسجيل أول متقدمة للترشح عن الإمارة، وذلك خلال اليوم الثاني من عملية تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي لقيت ارتياحاً كبيراً من المتقدمين.

وحرصت لجنة إمارة عجمان على وضع جدول زمني مفصل في مكان بارز بمقرها لتذكير المتقدمين للترشيح، وتعريفهم بسير مراحل العملية الانتخابية ومواعيدها الدقيقة حتى محطتها الختامية، وهو ما لقي ترحيباً كبيراً منهم.

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، رئيس لجنة إمارة عجمان، أن اليوم الثاني شهد مشاركة نسائية جيدة منوهاً بأن عملية التسجيل سارت على أكمل وجه، ولم تواجه اللجنة أي صعوبات، كما لم تتلق أي شكوى من المرشحين. واعتبر رضا وارتياح المتقدمين للترشح دليلاً على نجاح عملية التسجيل.

وقال السويدي إن وضع الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية في مقر اللجنة، قدم خدمة كبيرة للمتقدمين للترشيح عبر التذكير بالمواعيد، وتقديم الإجابة عن أي استفسار متوقع.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التفاوت في أعداد المتقدمين للترشح بين يوم وآخر، أمر طبيعي، وأن النتيجة جيدة حتى الآن في انتظار اكتمال الأيام الخمسة.

يذكر أن اليوم الأول من عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي على مستوى الدولة شهد تسجيل 194 مرشحاً بينهم سبعة مرشحين في إمارة عجمان.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 سوف تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات عن القائمة الأولية لمرشحي المجلس في 25 أغسطس الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في الثالث من سبتمبر المقبل.