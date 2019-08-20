خلال فعالية «جودة الحياة» في «قهوة همة».. «أم الإمارات» نصيرة أصحاب الهمم

رأس الخيمة (وام)

أشاد المشاركون في الفعالية الثانية من «قهوة همة» التي تنظمها جمعية أمهات أصحاب الهمم «همة» ويشرف عليها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بإنشاء هذه الجمعية التي تمثل إضافة كبيرة في حياة أصحاب الهمم.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن هذه الفعالية، وهي الثانية التي تنظمها جمعية أمهات أصحاب الهمم منذ إنشائها قبل بضعة أشهر، لها تأثير مجتمعي كبير من حيث التقاء الأمهات اللاتي يتبادلن الأفكار المتعددة بشأن كيفية نجاح أبنائهن أو من يرعون هذه الفئة من المجتمع.

وأضافت أن فكرة سمو «أم الامارات» إنشاء الجمعية كانت صائبة وتأتي ضمن الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة وهيئاتها المجتمعية للاهتمام بهذه الفئة من المجتمع والعمل على إدماجها في مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

وأعرب طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي عن شكره لجمعية «همة» على التعاون البناء والذي يترجم إحدى أهم استراتيجيات الأولمبياد في تمكين أصحاب الهمم مجتمعيا وتطوير شخصياتهم. وأقيمت الفعالية الثانية من «قهوة همة» في كافيه كبا قهوة برأس الخيمة بحضور كبير من أمهات أصحاب الهمم وأعضاء مجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم ورئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم وأعضاء المجلس ومديرة مركز رأس الخيمة للتأهيل وممثلين عن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمجلس الأولمبي الخاص. وفعالية «جودة الحياة» شهدت نقاشا مثمرا بين عدد من المتحدثات من أمهات أصحاب الهمم والأخصائيات ومن أصحاب الهمم أنفسهم، ومن بين الأمهات اللاتي حضرن النقاش كريمة البشري وهي والدة لطفلين من أصحاب الهمم وسعت بإيجابيتها لتغيير حياة ابنتها إلى الأفضل ثم عائشة أحمد البناي وهي أخت لفتاة من أصحاب الهمم ولديها إعاقة ذهنية وجسدية، وأسهمت عائشة بخلق تواصل أسري بناء أسهم في تحسين حياة أختها وقامت بدعمها في احتياجاتها التعليمية ما أسهم في استكمال الفتاة لدراستها الثانوية.

وشاركت ياسمين أحمد وهي أم لسبعة أبناء ثلاثة منهم من أصحاب الهمم في عمر 19 و15 و14 عاما والأخير من أصحاب الإعاقات النادرة في العالم، وشاركت في النقاش نوال أحمد العدل وهي من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الجسدية وتستثمر جل وقتها بعد التقاعد من الشرطة في هوايتها بالتطوع في برامج تطوعية عديدة في هيئة الهلال الأحمر وتكاتف وساند وعطاء، وهي تحب مجال الخدمة المجتمعية وتحرص على التواجد فيه وخلقت من حياتها بكل تحدياتها نموذجا للإيجابية.