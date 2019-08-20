ضبط 648 كيلو جراماً من المخدرات خلال النصف الأول في دبي

دبي (الاتحاد)

ترأس اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري، بحضور العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة، وعدد من مديري مراكز الشرطة والضباط.

ناقش الاجتماع خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات عملها، والبرامج والخطط التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، بالإضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق.

واستمع المري إلى شرح من العقيد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حول قضايا المخدرات التي تم تسجيلها في شرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، موضحاً أنه تم ضبط 648 كيلو جراماً من المخدرات والأقراص المخدرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريجوانا.

وأوضح أنه تم مد دول مختلفة بـ82 معلومة مهمة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أدى إلى إلقاء القبض على 23 متهماً، وضبط 330 كيلو جراماً من المخدرات.. فيما نجحت الإدارة العامة في رصد وحجب 20 موقعاً إلكترونياً يروج للمخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري.