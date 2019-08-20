«الوقاية والسلامة»: تفتيش 2553 مبنى سكنياً بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) أعلنت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة عن تفتيش 2553 مبنى سكنياً خلال النصف الأول من عام 2019، انطلاقاً من رؤيتها للوصول إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار.

تنوعت المباني على 17 منطقة سكنية، بزيادة تبلغ 2033 مبنى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد تفتيش 2141 مبنى سكنياً وتجارياً.

وتستهدف الهيئة تفتيش 5000 مبنى خلال عام 2019م، ضمن أهدافها الاستراتيجية التي تعنى بتفتيش المباني السكنية والتجارية للعامين 2018 و2019 لتعزيز إمكانيات إمارة الشارقة البشرية والفنية، وتطبيق أرقى معايير السلامة والوقاية المعتمدة عالمياً، لضمان حماية المجتمع وسلامة الأرواح والممتلكات في المجالات والمنشآت بإمارة الشارقة كافة. ولفت المهندس طارق هنية، رئيس قسم التفتيش بهيئة الوقاية والسلامة، إلى أن حملات التفتيش الوقائي التي تلتزم الهيئة بتنفيذها سنوياً، تأتي ضمن الخطة السنوية لإدارة المعايير والمطابقة، وتحرص من خلالها على متابعة جميع الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على سلامة الأرواح والمنشآت في إمارة الشارقة، والقضاء عليها.

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